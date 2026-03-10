Суд у Франції відхилив прохання експрезидента Франції Ніколя Саркозі об'єднати покарання у справах Бісмута і Бігмаліона. Тепер він має окремо відбути термін у шість місяців з електронним браслетом.

Про це повідомляє BFMTV з посиланням на свої джерела.

За даними співрозмовників видання, таке рішення суд ухвалив 9 березня. Саркозі просив, щоб його покарання у вигляді шести місяців в’язниці у справі Бігмаліона вважали вже відбутим, оскільки 2025 року він кілька місяців носив електронний браслет у справі Бісмута.

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Тепер Саркозі перебуватиме під домашнім арештом шість місяців, уточнює видання.

Справа Бісмут пов’язана з корупцією. Слідство встановило, що Саркозі використовував секретний телефон, зареєстрований на ім'я Поль Бісмут, щоб через свого адвоката отримати конфіденційну інформацію від судді.

У справі Бігміліон ідеться про незаконне фінансування президентської кампанії Саркозі у 2012 році. За даними слідства, витрати кампанії значно перевищили встановлений законом ліміт, а частину витрат приховували через фіктивні рахунки, оформлені через PR-агентство Бігміліон.

У результаті політика визнали винним у порушенні правил фінансування виборчої кампанії.

Справи проти Саркозі: що відомо

1 березня 2021 року суд у Франції виніс Саркозі обвинувальний вирок у справі про корупцію. Його засудили до трьох років позбавлення волі, два з яких — умовно.

14 лютого 2024 року Ніколя Саркозі визнали винним у незаконному фінансуванні своєї передвиборчої кампанії 2012 року. За версією обвинувачення, політик витратив близько 43 млн євро на ту кампанію, що майже вдвічі перевищує дозволену законами Франції суму — 22,5 млн євро.

9 лютого 2025 року колишній президент Франції почав відбувати покарання з електронним браслетом за вироком у справі про прослуховування телефонних розмов. Він планував подати скаргу до Європейського суду з прав людини.

25 вересня паризький кримінальний суд визнав колишнього президента Франції Ніколя Саркозі винним у злочинній змові у справі про фінансування його передвиборчої кампанії 2007 року Лівією. Його засудили до п’яти років ув’язнення з відстрочкою арешту.

Водночас суд виправдав експрезидента за звинуваченням у корупції та ухвалив, що не було жодних «доказів» того, що лівійські кошти врешті-решт потрапили на кампанію 2007 року.

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21 жовтня Саркозі офіційно ув’язнили до в’язниці Санте в Парижі. Там є відділення для вразливих осіб, до яких може належати колишній французький президент зокрема через свій вік (70 років).

22 жовтня агентство Reuters написало, що експрезидент Франції отримав погрози смертю від ув’язненого.

Напередодні керівництво в’язниці La Santé повідомило про відео, яке поширювалося в соціальних мережах і, ймовірно, було знято одним з ув’язнених. На записі фігурант погрожував Саркозі після його прибуття в установу.

10 листопада експрезидента Франції Саркозі звільнили з в’язниці під судовий нагляд. Суд заборонив йому залишати територію Франції.