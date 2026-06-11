Пашинян висловився щодо того, що Путін його досі не привітав

Російський диктатор Володимир Путін і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на зустрічі в Кремлі, 1 квітня 2026 року (Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що не відмовиться від візиту до Москви, якщо надійде відповідне запрошення. Також він висловився щодо того, що російський диктатор Володимир Путін ще не привітав його з перемогою партії Громадянський договір на парламентських виборах.

Відповідаючи на запитання журналістів на брифінгу в четвер, 11 червня, Пашинян підтвердив, що привітання від Путіна не було, пише News.am.

«Будемо сподіватися, що привітає», — іронічно, як вказує видання, сказав Нікол Пашинян.

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Він також повідомив, що готовий відвідати Росію, якщо його запросять.

Говорячи про свій потенційний візит до Москви, Пашинян зазначив, що «було взаєморозуміння», але для того, щоб він відбувся, необхідне запрошення.

«Поїду, якщо буде. Не відмовлюся точно», — цитує видання прем'єр-міністра Вірменії.

Відповідаючи на запитання, як розвиватимуться події, якщо Кремль не визнає підсумків виборів, Пашинян сказав, що, якщо у Москви є «занепокоєння», то Єреван спробує їх розвіяти і продовжить працювати.

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3 червня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що планує відвідати Росію і зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним після виборів.

9 червня речник кремлівського режиму Дмитро Пєсков заявив, що Кремль очікує остаточних офіційних результатів парламентських виборів у Вірменії, які відбулися 7 червня.

Після опрацювання 100% бюлетенів, партія Пашиняна набрала майже 50% і перемогла на виборах.

За попередніми даними, до вірменського парламенту поки проходять чотири політичні сили: