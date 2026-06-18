Нідерланди виділять Україні 500 млн євро на дрони та ініціативу PURL

Нідерланди виділять Україні новий пакет оборонної допомоги на 500 мільйонів євро.

Про це у середу, 17 червня, повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Відповідне рішення ухвалив уряд Нідерландів після зустрічі міністра оборони України Михайла Федорова та міністерки оборони Нідерландів Ділан Єшільгоз-Зегеріус.

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Зазначається, що 250 млн євро спрямують на розвиток дронових спроможностей України. Ще 250 млн євро будуть спрямовано через програму Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) для закупівлі озброєння в США, зокрема, ракет проти російської балістики.

15 червня командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа повідомив, що Нідерланди у межах коаліції морських спроможностей передали Військово-морським силам ЗСУ протимінний корабель класу Alkmaar.

Корабель назвали Генічеськ — на честь рейдового тральщика, що потонув під час виконання завдання, прикриваючи побратимів зі спецпідрозділу у 2022 році.

Неїжпапа зазначив, що Генічеськ посилить спроможності України у протимінній боротьбі та сприятиме безпеці в Чорному морі, а в разі необхідності — й за його межами.

3 червня президент України Володимир Зеленський під час спільної з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте пресконференції в Києві заявив, що шість країн підтвердили готовність зробити внески до ініціативи PURL.

29 травня Міністерство закордонних справ Японії повідомило, що країна вперше виділила кошти на механізм НАТО PURL для підтримки України, спрямувавши майже $14,7 млн на закупівлю нелетального обладнання.