Портников припустив, що громадянська війна в Росії може зруйнувати майбутнє України

Український журналіст і публіцист Віталій Портников під час розмови в межах Varosh Talks Interview припустив, що якщо в Росії почнеться громадянська війна, це може зруйнувати майбутнє України.

За словами Портникова, зараз народи РФ дуже швидко русифікуються і не становлять реальної сили, яка могла б призвести до деконструкції самої Російської Федерації як держави.

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«Це може теж змінитися. Ми ж не знаємо, яким буде результат поразки у цьому імперському змаганні. Росія може перегрітися. Тоді у деяких народів Російської Федерації, як, до речі, і в 1991 році, з’являться шанси — можливо, в якійсь новій громадянській війні — вибороти свою незалежність», — додав український публіцист.

Він також висловив думку, що боротьба народів РФ за незалежність може стати випробуванням не лише для Росії, а й для України, яка, за його словами, може перетворитись на «готель для біженців».

«І замість того, щоб розвиватися, буде просто прикордонною територією, з якою європейські країни будуть домовлятися, щоб ми прийняли якнайбільше біженців з охопленої війною Росії і не пустили їх далі. Під такими руїнами Росії може зникнути й українське майбутнє», — описав цю загрозу Портников.

26 лютого голова Офісу президента Кирило Буданов заявив, що єдиний безпечний сценарій для України — домогтися створення умов, за яких країна-агресор Росія перестане існувати у форматі імперії.

«На її території мають виникнути кілька регіональних національних держав, кожна з яких дбатиме про добробут свого народу. Тоді Україна, Європа і весь світ почуватимуться в більшій безпеці», — сказав Буданов.