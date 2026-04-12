Нетаньягу: Кампанія проти Ірану ще не завершена

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що кампанія проти Ірану «ще не завершена».

Про це повідомляє CNN.

«Кампанія ще не завершена, але вже можна чітко сказати — ми досягли історичних результатів», — заявив прем'єр-міністр Ізраїлю у телевізійному зверненні у суботу, 11 квітня.

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За його словами, Ізраїль досяг значних успіхів, зокрема ліквідував вище керівництво Ірану та знищив ядерний і ракетний потенціал країни. Звернувши увагу на запаси високозбагаченого урану в Ірані, Нетаньягу заявив, що їх буде вилучено або за допомогою угоди, або «іншими засобами».

«Іран благає про перемир’я. Режим терору глибоко ослаблений. Вони борються за власне виживання», — заявив він.

Нетаньягу також повідомив, що схвалив прямі переговори з Ліваном, які мають відбутися у Вашингтоні наступного тижня. Він зазначив, що будь-яка угода має передбачати роззброєння Хезболли та бути справжньою мирною угодою, яка «триватиме покоління».

Припинення вогню та переговори з Іраном

В ніч з 7 на 8 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що погодився на припинення вогню з Іраном на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Він вказав, що США вже «досягли та перевищили всі військові цілі», а також «значно просунулися» у досягненні остаточної мирної угоди.

Згодом Трамп заявив про «остаточну» перемогу США у війні проти Ірану. Вища рада національної безпеки Ірану своєю чергою теж заявила про «перемогу» на тлі припинення вогню та про те, що «ворога [вдалося довести] до стану історичної безпорадності та остаточної поразки».

8 квітня Іран заявив про обстріл свого НПЗ на острові Лаван, що є порушенням перемир’я. Згодом Тегеран звинуватив Сполучені Штати у новому порушенні угоди про припинення вогню через масштабні атаки Ізраїлю на Ліван. У Білому домі заявили, що угода не розповсюджується на Ліван.

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8 квітня Іран також атакував ракетами та дронами Кувейт, ОАЕ та Бахрейн.

Переговори між США та Іраном відбуваються 11 квітня в Ісламабаді.

Трамп заявив, що американські війська залишатимуться поблизу Ірану до досягнення остаточної мирної угоди. Якщо угоди не буде — війна відновиться з новою силою.