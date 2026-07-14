В Туреччині суд видав запит на арешт Нетаньягу по лінії Інтерполу за захоплення флотилії з Гретою Тунберг

Кримінальний суд Стамбула видав ордери на арешт Беньяміна Нетаньягу та інших ізраїльських офіційних осіб (Фото: REUTERS/Ronen Zvulun)

У Туреччині суд, що розглядає справу про перехоплення ізраїльтянами флотилії Сумуд із Гретою Тунберг на борту, ухвалив рішення про видачу через канали Інтерполу міжнародного ордера на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу .

Про це 14 липня повідомляє турецький телеканал Halk TV.

Кримінальний суд Стамбула видав ордери на арешт Нетаньягу та інших ізраїльських офіційних осіб у цій справі. Їм, зокрема, висунуто такі обвинувачення: злочини проти людяності, геноцид, незаконне позбавлення волі, жорстоке поводження, умисне заподіяння тілесних ушкоджень, грабіж і захоплення транспортного засобу.

Реклама

Журналісти Halk TV нагадали, що раніше суд порушив кримінальну справу проти Нетаньягу та 34 високопосадовців Ізраїлю на підставі обвинувального акта, підготовленого Головною прокуратурою Стамбула, в якому для підсудних вимагають довічного ув'язнення.

Ордер МКС на арешт Нетаньягу — що відомо

21 листопада 2024 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галанта. Зокрема, Нетаньягу звинувачують у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, скоєних у період із 8 жовтня 2023 року до 20 травня 2024 року.

За версією досудової палати, Нетаньягу та Галант могли «навмисно й свідомо позбавити цивільне населення Гази предметів, необхідних для виживання» (йдеться про воду, ліки, продовольство тощо ).

Уряд Ізраїлю розкритикував ордери МКС на арешт Нетаньягу та Галанта й звинуватив МКС в антисемітизмі.

10 квітня 2026 року суд у Туреччині ухвалив рішення висунути обвинувачення прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу та 35 іншим ізраїльським посадовцям, зокрема міністру оборони Ісраелю Кацу та міністру національної безпеки Ітамару Бен-Гвіру. Їх звинувачують у причетності до перехоплення флотилії Сумуд, яка в жовтні 2025 року прямувала до сектору Гази. Серед затриманих тоді активістів була Грета Тунберг.