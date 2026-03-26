США можуть розпочати наземну операцію в Ірані найближчим часом — журналіст WSJ

26 березня, 08:30
У Конгресі США заговорили про можливу наземну операцію в Ірані (Фото: REUTERS/Spasiyana Sergieva)

У Конгресі США заговорили про можливу наземну операцію в Ірані (Фото: REUTERS/Spasiyana Sergieva)

Щонайменше троє республіканців у Конгресі США натякають на можливу підготовку до наземної операції в Ірані найближчим часом.

Про це у четвер, 26 березня, повідомив журналіст The Wall Street Journal Алекс Ворд у своєму Х.

«Принаймні троє республіканців у Конгресі, включаючи голів Збройних сил Палати представників та Сенату, рішуче натякають на планування наземної операції в Ірані, яка потенційно може розпочатися найближчим часом», — зазначив він.

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20 березня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що для зміни режиму в Ірані може знадобитися наземна операція.

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19 березня президент США Дональд Трамп заявив, що не планує відправляти американські війська на Близький Схід і не має наміру посилювати військову присутність у регіоні.

12 березня в Reuters повідомляли, що розвідка США вважає, що режим Ірану після двох тижнів ударів США та Ізраїлю залишається стабільним і не перебуває під загрозою краху, але для його зміни, можливо, знадобиться наземна операція, яка дозволила б іранцям безпечно виходити на протести.

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. У відповідь Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю, а також по Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів.

Редактор: Софія Хушвахтова

Теги:   Республіканська партія США Наземні війська Іран війна США в Ірані Конгрес США

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