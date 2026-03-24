«Стає васалом Орбана». У Міноборони Польщі різко розкритикували Навроцького за контакти з угорським прем'єром

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик різко розкритикував президента країни Кароля Навроцького за зближення з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном , звинувативши його в проросійському курсі та непослідовній політиці.

Про це у вівторок, 24 березня, він сказав в ефірі Радіо ZET.

На питання про доцільність зустрічі Навроцького з Орбаном Томчик відповів негативно.

Зокрема він заявив, що глава держави фактично «стає нібито васалом Віктора Орбана», додавши, що «мабуть, ми зайшли занадто далеко».

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Томчик наголосив, що ще кілька місяців тому Навроцький відмовлявся від контактів із Орбаном, і це викликало підтримку в суспільстві, однак згодом його позиція кардинально змінилася.

На думку посадовця, це свідчить про відсутність послідовності в політиці та незрозумілі цілі.

«Після досить нервової реакції президента Навроцького ми можемо зробити висновок про один простий факт — Навроцький сам вплутався в цей проросійський хаос і не дуже знає, як з цього вибратись», — підкреслив він.

Томчик також додав, що нинішня влада Угорщини є проросійською, і Польща не повинна брати з неї приклад.

«Я очікував би від президента Польщі, що саме він може бути прикладом, а не наслідувати якогось проросійського героя, якому все одно, що Путін ледь не спровокував Третю світову війну», — наголосив заступник міністра оборони.

На його думку, «Угорщина повинна брати приклад з Польщі, а не Польща з Угорщини».

23 березня в RMF24 повідомляли, що президент Польщі Кароль Навроцький провів закриту зустріч без участі медіа з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. Вона тривала понад годину.

30 листопада 2025 року Навроцький скасував заплановану зустріч із Орбаном після його візиту до російського диктатора Володимира Путіна.

