— Пане Володимире, обговоримо ситуацію в Польщі. Чи не занадто далеко це все зайшло? Нагадаю, президент Польщі Навроцький забрав Орден Білого Орла в Зеленського. Тут тільки питання в тому, що цей орден без підпису Дональда Туска не можна відібрати. Але такий жест зробили. Після цього пішли додаткові жести: інші наші високопосадовці відмовилися від своїх орденів. І Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста, Ордена за заслуги перед Польщею. Посол України в Польщі також відмовився від свого Кавалерського хреста, Ордена за заслуги Республіки Польща. Ніби все правильно, тому що це солідарність разом із президентом, і ми маємо право називати свої підрозділи так, як вважаємо за потрібне. У нас є своя історія, у Польщі своя історія, ми йдемо одне одному назустріч. І здавалося, що ми вже вирішили це питання, були в нас розмови. Президент збирався у Гданськ. Але що тепер? Наскільки далеко це все зайшло?

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— Зайшло достатньо далеко, і те, що відбувається — це однак продовження кризи у двосторонніх відносинах між Польщею та Україною. Але ви сказали польська влада. А польська влада все ж трошки різна.

Та ситуація, яка зараз виникла — демарш із боку президента Навроцького, бо була пауза… Нагадаю, засідання капітули Ордена Білого Орла — рада, я так розумію, яка визначає, кого нагороджувати, яке рішення ухвалювати — вона швидше має формальний характер. Але був такий нібито натяк, що рішення відкладено, не ухвалено. Можна було його затягнути, не робити нових додаткових кроків. І зараз приводу не було, не було якихось заяв або дій із української сторони, які можна було би тлумачити, що Україна свідомо загострює ситуацію.