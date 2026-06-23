«Якби у мене були нагороди, я б їх повернув». Клімкін — про кепську історію для Навроцького й нову стратегію українсько-польських відносин

23 червня, 05:33
NV Преміум
Президент Польщі Кароль Навроцький й президент України Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Польщі Кароль Навроцький й президент України Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Автор: Власта Лазур

Міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках Павло Клімкін розповів в інтерв’ю Radio NV, чи потрібно було українським політикам і дипломатам відмовлятися від польських нагород, чому президент Польщі Кароль Навроцький загнав себе у кут і як тепер налагоджувати діалог між країнами. 

— Пане Павле, у вас точно, мабуть, є багато польських нагород?

— Ні, у мене немає жодної.

— Серйозно?

— Я думаю, що я не заслужив. Я завжди прямим текстом розмовляв про те, що є в нашій спільній історії. Створював, до речі, спільні комісії, які на ці питання не тільки дивилися, а з ними працювали.

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І, до речі, багато що робилося в сенсі розуміння цих питань. Комусь подобалося, комусь не подобалося, але я вважаю, що як тоді ми намагалися говорити з позиції такої спокійної сили і впевненості, з повагою, але з сильної позицією, так і зараз ми маємо говорити.

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Теги:   Інтерв'ю NV Radio NV Кароль Навроцький Володимир Зеленський Дональд Туск

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