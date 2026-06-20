Надзвичайний і повноважний посол України, посол України при ЄС у 2010-15 роках, голова Центру нових рішень Костянтин Єлісєєв розповів в ефірі Radio NV - про рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого орла: до яких наслідків це може призвести та як виходити з кризи в українсько-польських відносинах.

— У вас є польські нагороди?

— Я би хотів сказати, що ми маємо все-таки, розуміючи всю цю ситуацію, включати дипломатію, а не емоції.

Дійсно, рішення Навроцького стало вибуховим, питання архіскладне. Але ми всі маємо розуміти, що вигодонабувачем є Росія. Тому є непроста ситуація, багато емоцій.