«Орденопад треба припинити». Як врегульовувати кризу між Україною та Польщею після «вибухового» рішення Навроцького — інтерв'ю з Єлісєєвим

20 червня, 13:57
NV Преміум
Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Кароль Навроцький (Фото: president.gov.ua)

Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Кароль Навроцький (Фото: president.gov.ua)

Автор: Власта Лазур

Надзвичайний і повноважний посол України, посол України при ЄС у 2010-15 роках, голова Центру нових рішень Костянтин Єлісєєв розповів в ефірі Radio NV - про рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого орла: до яких наслідків це може призвести та як виходити з кризи в українсько-польських відносинах.

 — У вас є польські нагороди?

— Я би хотів сказати, що ми маємо все-таки, розуміючи всю цю ситуацію, включати дипломатію, а не емоції.

Дійсно, рішення Навроцького стало вибуховим, питання архіскладне. Але ми всі маємо розуміти, що вигодонабувачем є Росія. Тому є непроста ситуація, багато емоцій.

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Теги:   Radio NV Інтерв'ю NV Польща Кароль Навроцький

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