Журналіст пояснив, навішо США зняли санкції з білоруського калію і чому це нічого не дає Лукашенку

Головний редактор Belarus Tomorrow Павло Свердлов в інтерв'ю Radio NV пояснив, навіщо Сполучені Штати зняли санкції з білоруського калію і чому це, однак, нічого не дасть диктатору Олександру Лукашенку.

«Він (Олександр Лукашенко — ред.) говорить про те, що американці хочуть купити калійний комбінат, і для цього американці знімають санкції з калію і з деяких банків, які можуть обслуговувати угоду з купівлі цього калійного комбінату. Хочуть американці реально купити чи роблять вигляд? Навіщо їм недобудований нині калійний комбінат у Білорусі. Тому що йдеться не про Білоруськалій, який працює і вже виробляє, а про Ніжинський гірничозбагачувальний комплекс, який мав будувати російський олігарх [Михайло] Гуцерієв, не побудував, щось пішло не так. Отже, тепер американці хочуть до цього проєкту приклеїтись», — зазначив Свердлов в ефірі Radio NV.

Реклама

Водночас він сказав, що попри «ледь не поцілунки в ясна між Білоруссю та США» наразі Трамп домагається лише звільнення політв'язнів.

«Трамп — через те, що поруч із Білоруссю є Європа, і її санкції - може абсолютно безболісно для себе жертвувати, скасовувати будь-яке слово. Окей, Трамп дозволив Білоруськалію, білоруській калійній компанії торгувати зі світом. Скасовано американські санкції. Але як Білорусь возитиме калій, якщо Литва відмовляється возити калій? І мені здається, Україна нині теж не зовсім готова через порт Одеси перевалювати, наприклад, білоруський калій. Ми можемо уявити собі, залізницею до Одеси і звідти. Але немає поки що умов, щоб це сталося. Йому все одно залишається це довжелезне транспортне плече до російських портів. Або ось Азербайджан пропонував теж, але це ще далі потрібно везти», — розповів білоруський журналіст.

Свердлов підсумував, що через це скасування санкцій проти білоруського калію нічого Лукашенку не дає.

«Американці політику, мені здається, роблять. А політика — це якраз штучно обіцяти і домогтися якихось результатів із повітря, зі слів зробити справи. Поки політв'язні дійсно виходять, а вийшло 250 політв'язнів минулого тижня, це реальний результат. А всього вже вийшло в районі 500 політв'язнів за посередництва Коула і Трампа», — нагадав журналіст.

Водночас він висловив думку, що США дійсно можуть хотіти «купити цей гірничозбагачувальний комбінат», щоб менше залежати від калію з Канади.

19 березня спецпосланник Трампа Джон Коул після переговорів з Лукашенком оголосив, що влада США зняла санкції з компанії Білоруськалій, Белінвестбанку і Мінфіну Білорусі.

Того ж дня Лукашенко помилував 250 політв'язнів. За даними правозахисного центру Вясна, 15 зі звільнених депортовані, 235 залишаться у Білорусі.

Реклама:

14 жовтня Лукашенко заявляв, що готовий укласти «велику угоду» із США за умови врахування інтересів Мінська.

Також Джон Коул відвідував Білорусь 11 вересня 2025 року. Під час візиту він заявив, що США знімають санкції з білоруської авіакомпанії Бєлавіа.

