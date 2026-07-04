Науседа: Литва має намір долучитися до системи ядерного стримування НАТО

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що його країна має намір долучитися до системи колективного ядерного стримування НАТО . За його словами, відповідна конституційна поправка має усунути “наявне обмеження щодо можливого застосування ядерної зброї в Литві”.

Про це литовський президент заявив у п’ятницю, 3 липня, під час спільної пресконференції в Берліні з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом та президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом, повідомляє DW.

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За словами Науседи, його уряд ініціював внесення змін до Конституції Литви «кілька днів тому».

«Ця поправка дозволила б Литві підтримувати заходи НАТО у сфері колективного ядерного стримування та брати в них участь», — зазначив він.

Водночас Науседа наголосив, що ця ініціатива не має «нічого спільного з агресивними діями чи провокацією ескалації». Він також підкреслив, що наразі Литва не має безпосередніх планів розміщувати ядерну зброю на своїй території.

Раніше міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що його країна веде переговори зі США про можливість розміщення американської ядерної зброї на своїй території.

Ці переговори відбуваються на тлі скорочення військової присутності США в Європі, що викликає побоювання щодо виникнення серйозних прогалин у безпеці союзників по НАТО.

Газета Financial Times повідомила цього тижня, що американські урядовці ведуть переговори щодо розміщення ядерних боєголовок і бомбардувальників у країнах на східному фланзі НАТО. Наразі американська ядерна зброя зберігається на військових об'єктах у Німеччині, Бельгії, Італії, Туреччині, Нідерландах та Великій Британії.

Переговори відбуваються одночасно з виведенням близько 1 000 американських військовослужбовців з Литви. Каунас зазначив, що питання про нову ротацію американського військового персоналу залишається «на розгляді» у Вашингтоні.