НАТО впровадило систему штучного інтелекту Maven Smart System (MSS), розроблену американською компанією Palantir, яка має допомогти Альянсу швидше реагувати на загрози та підготуватися до можливого військового конфлікту з Росією .

Про це пише The Times.

Там зазначили, що система вже працює в штаб-квартирі НАТО поблизу бельгійського міста Монс і, за інформацією видання, здатна скоротити час реагування на загрози з кількох годин до кількох хвилин.

Реклама

MSS об'єднує дані країн-членів НАТО, допомагає аналізувати оборонні плани, виявляти слабкі місця, відстежувати переміщення російських військ, контролювати розташування сил Альянсу на східному фланзі та визначати потенційні цілі у разі бойових дій, наголосили в Times.

Читайте також: НАТО дозволило своїм винищувачам збивати повітряні цілі над країнами Балтії

Минулого тижня НАТО повідомило, що система досягла повної технічної готовності до експлуатації, однак у офіційному повідомленні не згадувалася компанія-розробник. За даними видання, це пов’язано з тим, що частина країн-членів Альянсу критично ставиться до надмірної залежності від технологій Palantir. Зокрема, Франція та Німеччина виступали проти їх широкого використання, тоді як Велика Британія, Швеція та Нідерланди вже інтегрували ці рішення.

Генеральний директор Palantir UK Луїс Мослі заявив, що система вже використовується в Об'єднаному штабі Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі.

«Якби НАТО довелося вступити у війну, Альянс воював би, використовуючи Palantir. Саме ця система забезпечує повну розвідувальну картину загроз для НАТО, а також інформацію про розташування сил і ресурсів Альянсу. Якщо виникла б необхідність завдавати ударів по цілях, увесь цей процес здійснювався б за допомогою Palantir», — додав він.

Система здатна автоматично фіксувати зміни в пересуванні російських підрозділів, попереджати військове командування про потенційні ризики та рекомендувати, які сили і в які райони необхідно перекинути для посилення оборони. Вона також постійно відстежує чисельність і місце розташування військ НАТО.

У НАТО вважають, що впровадження MSS значно посилить можливості Альянсу у разі потенційної агресії Росії. Крім того, Palantir претендує на новий контракт щодо створення програмного забезпечення для перспективної системи протиповітряної оборони НАТО, яка має забезпечити спільне відстеження балістичних і гіперзвукових ракет.

Реклама:

Загроза російських провокацій — що відомо

Як повідомило 3 липня британське видання The Telegraph із посиланням на власні джерела, близькі до президента Польщі Кароля Навроцького, Сполучені Штати Америки попередили Варшаву про підготовку Москвою збройної провокації на польській території. За даними журналістів, ці агресивні дії можуть здійснюватися з території російського анклаву в Калінінграді або з боку Білорусі та включати різноманітні сценарії: від ударів ракетами й безпілотниками до безпосереднього перетину державного кордону російськими солдатами.

4 липня в ефірі Radio NV, політолог Петро Олещук зазначив, що, згідно з американськими даними, російські провокації можуть розпочатися вже за кілька місяців. Експерт пояснив, чому саме Польща, а не балтійські держави, може стати головним об'єктом гібридної агресії РФ, і висловив думку, що поляки наразі не готові до такого розвитку подій, оскільки не бажають повною мірою вчитися на досвіді, який вже пройшла Україна.

Керівник Агентства зовнішньої розвідки Польщі полковник Павел Шота 28 червня публічно заявив, що Росія готова заслати так званих «зелених чоловічків»на територію балтійських держав. За оцінкою очільника польської розвідки, російський диктатор Володимир Путін нині є заручником власної поразки, через що російська сторона здатна продовжувати військові дії в Україні ще кілька років, паралельно вдаючись до гібридних атак проти східних рубежів Альянсу.

Міністерство оборони Литви 29 червня виступило із дещо іншою заявою. У коментарі для преси, який цитує литовський мовник LRT, оборонне відомство повідомило, що наразі немає жодних об'єктивних ознак підготовки країни-агресора до повномасштабного військового нападу на країни Балтії.