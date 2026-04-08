У середу, 8 квітня, генеральний секретар НАТО Марк Рютте розпочинає свій візит у США, який триватиме до 12 квітня. Заплановані його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, державним секретарем Марко Рубіо та міністром оборони Пітом Геґсетом.

Цей візит є знаковим і може стати «найскладнішим випробуванням для Рютте», адже генсек НАТО намагатиметься уникнути повного розриву між США та Європою на тлі звинувачень Трампа на адресу країн Альянсу, які відмовилися долучитися до війни США проти Ірану, пише Politico.

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Видання нагадує, що Трамп «відчайдушно шукає способів отримати чітку перемогу» у конфлікті з Іраном і дедалі більш вороже налаштований до європейських союзників. Тож усіх публічних лестощів Рютте «може бути недостатньо, щоб запобігти глибшому та, можливо, непоправному розриву» в Альянсі між США та Європою. Минулого тижня Трамп заявив журналістам про свою готовність переглянути роль США в НАТО.

Один із неназваних співрозмовників Politico в адміністрації Трампа заявив, що за зачиненими дверима президент США «дуже послідовно» висловлює своє розчарування союзниками по НАТО. І хоча Трамп не може офіційно вивести США з НАТО, не отримавши на це згоду двох третин Сенату або окремого акту Конгресу, за словами згаданого високопосадовця, «він має інші способи зменшити наші [американські] зобов’язання». Хоча цей чиновник не уточнив, що має на увазі, Politico озвучує низку власних припущень — що Трамп може або скоротити американське фінансування операцій НАТО, або скоротити військову присутність США у Європі, або навіть припинити обмін розвідувальними даними з Україною на тлі війни, яку веде Росія.

6 квітня Трамп озвучив нову порцію критики на адресу Альянсу, заявивши, що його антипатія щодо НАТО почалася з відмови Європи піддатися його тиску та погодитися на те, щоб США отримали Гренландію, частину Данії. Це обурення лише посилилося протягом останніх тижнів, оскільки союзники по НАТО відмовилися брати участь в американській кампанії проти Ірану.

Водночас і в Брюсселі та по всій Європі багато чиновників висловлюють подібний рівень розчарування США, констатує Politico, журналісти якого поспілкувалися з 10 колишніми та чинними високопосадовцями НАТО.

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Такий розкол іще більше ускладнює мету поточного візиту Рютте в США — спробувати «задобрити» Трампа заради довгострокової вигоди Альянсу в час, як антиамериканські настрої наростають по всій Європі.

«Бажання європейців підтримувати США зараз нижче нуля», — сказав виданню один із високопосадовців ЄС на правах анонімності.

Тож наразі перед генсеком НАТО стоїть найскладніше завдання відтоді, як минулого літа він організував успішний саміт у Гаазі, де союзники зобов’язалися збільшити витрати на оборону, як того вимагав Трамп, а також після того, як Марк Рютте змусив Трампа пом’якшити свої погрози щодо Гренландії на початку 2026 року.

Марі-Агнес Штрак-Циммерманн, німецька депутатка й очільниця комітету Європейського парламенту з питань оборони, заявила, що переговори Рютте й Трампа «вітаються», хоча вона не впевнена, що вони приведуть до якогось результату.

«Не можна місяцями піддавати європейських партнерів тарифним утискам і чорнити підтримку, яку країни НАТО надали США в Афганістані, а потім очікувати, що європейці почнуть діяти, коли цього захоче Трамп. Більше того, президент США абсолютно ненадійний; те, що він каже сьогодні, може перестати бути правдою завтра», — додала вона.

Під час зустрічі з Трампом генеральний секретар НАТО майже цілковито покладатиметься на свої особисті стосунки з президентом США, якого він «обсипав надмірною публічною похвалою чи не за кожної нагоди», нагадує Politico.

«Очевидно, що він нічого не може запропонувати від імені НАТО щодо Ірану, оскільки це виходить за межі його зони відповідальності, — нагадав один із високопоставлених дипломатів НАТО. — Гадаю, він знову наголосить на тому, як європейські союзники та Канада з кожним днем ​​беруть на себе все більший тягар колективної безпеки в Європі».

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За словами двох дипломатів НАТО, члени Альянсу натомість очікують, що Рютте нагадає Трампу про переваги НАТО для інтересів США та повернеться з кращим розумінням того, чого саме президент США хоче від європейських союзників. Однак, за словами двох обізнаних джерел Politico, Рютте, як очікується, не використовуватиме зустріч для жодних важливих оголошень щодо участі країн НАТО у війні в Ірані чи подібних ініціатив.