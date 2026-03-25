Глава НАТО викликав невдоволення в Європі, підтримавши війну Трампа в Ірані - FT

Глава НАТО Марк Рютте викликав невдоволення в Європі після зустрічі з Дональдом Трампом (Фото: REUTERS/Ів Герман)

Дипломати Альянсу сказали, що заява Рютте про те, що європейські союзники зрештою «об'єднаються», щоб відгукнутися на заклик Трампа розгорнути військово-морські сили в Ормузькій протоці, викликала невдоволення в офіційних осіб у низці європейських столиць.

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Також наголошується, що така заява від Рютте загострила напруженість усередині НАТО з питання про те, наскільки далеко можна зайти в поступках США.

«Це ставить нас у справді незручне і незручне становище. Ми хочемо показати готовність, але також вірно і те, що ми не в змозі якимось чином втручатися (у війну — ред.)», — сказав один із дипломатів ЄС.

Рютте ж вважає, що Трамп робить усе, щоб «забезпечити безпеку у світі».

Інфографіка: NV

«Цілком логічно, що європейським країнам знадобиться пара тижнів, щоб дійти згоди», — сказав Рютте, маючи на увазі вимогу Трампа приєднатися до супроводу суден через Ормузьку протоку.

Три європейські дипломати з країн-членів НАТО заявили, що занепокоєні розбіжностями між коментарями Рютте і думкою більшості в ЄС.

Представник НАТО заявив FT, що Альянс уважно стежитиме за ситуацією на Близькому Сході.

«НАТО не бере участі у війні в Ірані, але уважно стежить за ситуацією, щоб забезпечити безпеку союзників. Генеральний секретар постійно перебуває в контакті з лідерами країн-учасниць Альянсу», — заявив він.

Водночас деякі європейські чиновники вважають, що конфлікт на Близькому Сході не можна назвати «не нашою війною» з огляду на його величезний вплив на ціни на нафту та газ.

«Наслідки — наші, тому й конфлікт — наш», — заявив один із чиновників.

14 березня президент США висловив сподівання, що кілька країн відправлять свої кораблі в Ормузьку протоку для забезпечення її розблокування.

17 березня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна не братиме участі в операціях з розблокування Ормузької протоки. Водночас він запевнив, що Франція буде готова приєднатися до місій супроводу кораблів, коли ситуація на Близькому Сході «заспокоїться».

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Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також відмовив Трампу у відправці військових кораблів до Ормузької протоки. Згодом відмовою відповіла і Німеччина.

19 березня Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Японія і Канада заявили про готовність зробити «свій внесок» у забезпечення безпечного проходу через Ормузьку протоку. Водночас у спільній заяві вони не уточнили, яким саме буде цей внесок.

Згодом Італія, Німеччина та Франція зазначили, що готові гарантувати безпеку в Ормузькій протоці лише після припинення вогню.

Ормузька протока залишається ключовим маршрутом для світових поставок нафти і скрапленого газу. Іран фактично заблокував цей шлях, а США та їхні союзники обговорюють варіанти відновлення безпечного проходу суден. На тлі цього конфлікту ціни на енергоносії різко зросли, а адміністрація Трампа тимчасово послабила санкції на частину іранської нафти, яка вже перебуває в морі, щоб знизити тиск на ринок.