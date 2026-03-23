Рютте заявив, що США й далі передають Україні розвіддані та озброєння через європейських партнерів

Сполучені Штати не припинили підтримку України й продовжують надавати їй розвідувальну інформацію, а також постачати озброєння через європейські країни.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв'ю CBS News.

Під час розмови ведуча нагадала, що президент США Дональд Трамп нещодавно критикував Європу за ситуацію навколо України, а також за те, що НАТО не долучилося до американської операції проти Ірану.

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Коментуючи тему України, Рютте підтвердив, що допомога з боку Вашингтона продовжується.

За його словами, США знову надають критично важливу розвідувальну підтримку та забезпечують постачання зброї, працюючи разом з європейцями, щоб Україна мала все необхідне для боротьби проти Росії.

Окремо генсеку НАТО поставили запитання щодо послаблення санкцій проти російської нафти та можливої вигоди для Володимира Путіна від війни в Ірані. У відповідь Рютте заявив, що Трампу доводиться враховувати різні інтереси та балансувати між ними.

Він сказав, що президент США працює разом зі своєю командою, зокрема з Джаредом Кушнером, Стівом Віткоффом і Марко Рубіо. За словами Рютте, вони постійно контактують з українською стороною, щоб максимально тиснути на росіян і підштовхнути їх до угоди.

Також генсек НАТО зазначив, що під час перебування в Лондоні майже півтори години говорив із президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, український лідер прагне завершення війни та хоче укласти угоду.

Рютте наголосив, що саме Трамп разом із європейцями чинить тиск на Росію. Він додав, що не збирається коментувати кожен окремий елемент цього процесу, однак підкреслив: усі дії президента США є важливими і спрямовані на те, щоб завершити війну успішно.

Наприкінці Рютте заявив, що саме Трампу вдалося зрушити ситуацію з Путіним з мертвої точки, при цьому паралельно тиснучи й на українську сторону.