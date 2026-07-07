«Він мені подобається». Рютте заявив, що Трамп мав рацію, вимагаючи від НАТО збільшити витрати на оборону

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що президент США Дональд Трамп мав рацію, вимагаючи від союзників Альянсу збільшити видатки на оборону та зміцнити власні збройні сили.

Про це він сказав в інтерв'ю Politico під час саміту НАТО в Анкарі.

За словами Рютте, саме політика Трампа змусила країни Європи серйозніше поставитися до питань безпеки, модернізації армій і більш справедливого розподілу фінансового навантаження всередині Альянсу. Він також підтримав рішення американського президента щодо військової операції проти Ірану.

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«Він мені просто подобається. Вважаю, що те, що він робить для НАТО, — це чудові новини», — сказав Рютте.

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«Президент Трамп фактично досягає того, чого американські президенти намагалися домогтися ще з часів Ейзенхауера, — зрівняти рівень оборонних витрат між США та Європою», — додав він.

На думку Рютте, нинішній саміт НАТО стане одним із найважливіших за останні роки, адже країни-члени планують суттєво збільшити фінансування оборонних програм. За останні два роки 31 союзник НАТО, не враховуючи США, вже взяв на себе зобов’язання інвестувати близько 250 млрд доларів у нові оборонні проєкти, а найближчим часом очікуються нові домовленості.

Генеральний секретар наголосив, що Альянс має стати більш самодостатнім. За його словами, сильніша Європа означає сильніше НАТО, тому європейські держави та Канада повинні брати на себе більшу відповідальність за безпеку континенту, не покладаючись надмірно на Сполучені Штати.

Водночас Рютте підкреслив, що зростання оборонних витрат пояснюється не лише вимогами Трампа. Не менш важливим фактором він назвав загрозу з боку Росії та її війну проти України. За його словами, союзники мають одночасно продовжувати підтримувати Київ зброєю й фінансами та посилювати власні оборонні можливості, щоб стримувати потенційну агресію Москви.

Попри окремі розбіжності між Вашингтоном і європейськими столицями, Рютте наголосив, що НАТО залишається єдиним, а США й надалі є ключовим партнером Альянсу.



«Я вважаю, що президент має рацію, коли в окремих випадках висловлює розчарування. Але якщо подивитися на загальну картину того, що роблять європейські країни, то їхній внесок є справді значним», — сказав Рютте.

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Саміт НАТО 2026 року відбудеться 7−8 липня в Анкарі — столиці Туреччини. Це буде 36-та зустріч лідерів альянсу.

Відносини США — Європа в рамах НАТО

Президент США Дональд Трамп заявляв, що розглядає можливість виходу США з НАТО, а згодом пов’язав розбіжності зі своєю пропозицією анексувати Гренландію.

Як повідомляв телеканал CNN, ситуацію загострили різкі переговори генсека НАТО Марка Рютте з Трампом, після яких стало відомо про «явне розчарування» американського лідера позицією союзників щодо Ірану.

Паралельно виникла серйозна невизначеність щодо присутності контингенту США в Європі: Пентагон почав розглядати виведення до 10 тисяч військових зі Східної Європи, а згодом з’явилися дані про плани Вашингтона радикально скоротити свій військовий внесок у «модель сил НАТО».

Хоча в НАТО закликають не панікувати і заявляють, що Європа вже виконує фінансові вимоги Трампа щодо збільшення витрат на безпеку, європейські лідери готують спільну відповідь.

4 червня німецьке видання Welt писало, що США передали НАТО засекречений список із 11 позицій, який передбачає істотне скорочення американської військової присутності в Європі, зокрема авіації та ВМС, через переорієнтацію на Тихоокеанський регіон.