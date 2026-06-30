«Стоятимемо пліч-о-пліч». У США запевняють, що допоможуть Європі захищати країни Балтії

Генерал США Крістофер Донаг’ю, генерал-лейтенант Німеччини Петер Міров і генерал-лейтенант Польщі Даріуш Париляк під час церемонії передачі командування НАТО у Валзі, Естонія, 30 червня 2026 року (Фото: REUTERS/Ints Kalnins)

Сполучені Штати "будуть стояти пліч-о-пліч" зі своїми європейськими союзниками на захист країн Балтії. Про це у вівторок, 30 червня, заявив американський командувач сухопутних сил НАТО в Європі Кріс Донаг’ю, пише Reuters .

«Ви готові робити більше і підкріплювати слова діями, і Сполучені Штати будуть поруч із вами. Ось так і будується стримування: не словами з трибуни, а черевиками в багнюці», — сказав Донагʼю під час церемонії в естонському місті Валга, де представили нове командування НАТО військами в країнах Балтії.

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Війська НАТО в балтійських державах — Литві, Латвії та Естонії, а також на півночі Польщі — дотепер перебували під командуванням єдиного багатонаціонального штабу, розташованого в північно-західному польському місті Щецин. Створення другої зони командування дозволяє Альянсу спрямувати більше військ до балтійських держав.

Наразі дві багатонаціональні дивізії в Естонії та Латвії перейдуть під командування Німецько-нідерландського корпусу, що базується в німецькому місті Мюнстер, зазначає Reuters.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що зміна позиції НАТО є доказом рішучості Альянсу захищати кожен дюйм території союзників.

«Це наочний і переконливий прояв єдності та готовності НАТО, а також нашої колективної рішучості захищати кожен дюйм території союзників», — сказав він у Валзі.

26 червня британська газета The Guardian з посиланням на західну розвідку написала, що Росія готує військові провокації в країнах Балтії або у Польщі на тлі посилення тиску через далекобійні удари Сил оборони України по російських містах. Повномасштабного вторгнення РФ не очікується, це можуть бути гібридні атаки, зокрема удари ракетами, БпЛА або інші дії.

Раніше командувач Збройних сил Латвії Каспарс Пуданс заявляв, що РФ отримала перевагу над НАТО у війні з використанням безпілотників і може спробувати використати «вікно можливостей» до кінця 2028 року для вторгнення в Балтію.