«Ми в цьому кращі»: Рютте попередив Росію про плани НАТО

Рютте зазначив, що в Туреччині працюють близько трьох тисяч підприємств оборонно-промислового комплексу (Фото: REUTERS/Stoyan Nenov)

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни Альянсу мають намір посилити співпрацю в оборонно-промисловій сфері та наростити виробництво озброєння. За його словами, це має стати чітким сигналом для Росії щодо можливостей НАТО.

Під час виступу у Вашингтоні Рютте зазначив, що в Туреччині працюють близько трьох тисяч підприємств оборонно-промислового комплексу, інтегрованих у виробничі ланцюги Альянсу.



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За його словами, під час саміту НАТО, який відбудеться 5−7 липня, союзники планують оголосити про укладення нових контрактів, підписання листів про наміри та масштабних угод у сфері оборонної промисловості.

Генсек наголосив, що ці рішення мають продемонструвати готовність НАТО зміцнювати власну безпеку та оборонні спроможності.

«Це також сигнал росіянам: ми знаємо, що ви робите, і ми в цьому кращі», — заявив Рютте.

Він додав, що Альянс прагне показати як своїм громадянам, так і потенційним противникам, що країни-члени виконують необхідні кроки для зміцнення колективної оборони.