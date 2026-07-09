Країни НАТО дедалі впевненіше реагують на критику та погрози президента США Дональда Трампа , наголошуючи, що збільшують витрати на оборону передусім задля власної безпеки, а не для того, щоб догодити США.

Про це у середу, 8 липня, пише Politico.

«Я приїхав сюди не для того, щоб догодити Трампу. Я приїхав, насамперед, тому, що вважаю своїм обов’язком реагувати на безпекову ситуацію, головною метою якої є стримування. Ми зробили те, що мали зробити», — заявив міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель в коментарі виданню.

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«Мені вже набридло постійно панікувати через Трампа. Ми маємо робити це заради самих себе», — сказав один із високопоставлених дипломатів НАТО, який говорив на умовах анонімності.

Після завершення саміту НАТО президент США позитивно оцінив її результати. Він заявив, що головним підсумком стала єдність країн-членів Альянсу, назвав переговори «успішними» та відзначив теплі взаємини між союзниками.

Втім, початок саміту був набагато напруженішим, зазначили в Politico. Трамп традиційно розкритикував країни, які, на його думку, недостатньо витрачають на оборону, дорікнув союзникам через небажання підтримати США у війні проти Ірану та знову заговорив про можливість переходу Гренландії під американський контроль. Також він пригрозив Іспанії торговельними обмеженнями через її порівняно низькі оборонні витрати.

За інформацією джерел, під час закритих переговорів Трамп поводився значно стриманіше. Він позитивно відгукнувся про Польщу, Німеччину та країни Балтії за збільшення оборонних бюджетів. Хоча президент США знову висловив невдоволення країнами, які, на його думку, витрачають недостатньо коштів на оборону, цього разу він не згадував Іспанію та не повертався до теми Гренландії.

Трамп по-своєму описав атмосферу саміту: «Якби ви побачили, скільки поваги й навіть любові було в залі. Насправді це любов до нашої країни. Вони схвально оцінюють мою роботу. Вони казали: „Ми вас любимо, сер. Ми вас любимо“. І це говорили дорослі люди. Хіба це не чудово?»

Водночас видання зазначило, що зміна атмосфери була пов’язана не з бажанням догодити американському президенту, а зі зростанням упевненості європейських країн у власних силах.

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«Промови Трампа змусили нас усвідомити, що нам варто також покладатися на власні сили. Ми хочемо забезпечити себе необхідними можливостями, але якщо йдеться лише про показову демонстрацію чи підлабузництво — ні, саме не заради цього я тут», — заявив Беттель.

Старший науковий співробітник британського Королівського інституту об'єднаних служб і колишній посадовець НАТО Ед Арнольд наголосив, що зростання оборонних бюджетів союзників поступово зменшує можливості США тиснути на партнерів.

Арнольд підкреслив, що європейські союзники, як і раніше, не зацікавлені у виході США з НАТО, однак нині вони значно спокійніше реагують на критику Вашингтона, ніж рік тому. Крім того, багато хто вже скептично ставиться до гучних заяв Трампа, оскільки його попередні погрози щодо виведення військ чи Гренландії так і не були реалізовані.

«Остання критика Трампа на адресу Альянсу нікого не здивувала. Ми й надалі маємо ставитися до таких заяв серйозно, але люди дедалі менше сприймають їх як щось надзвичайне», — погодився другий дипломат НАТО, який також говорив на умовах анонімності, додавши, що це починає нагадувати історію про «хлопчика, що гукав вовка».

«Якщо на попередньому саміті НАТО ще відчувався страх перед гнівом Трампа, то цього року його було значно менше. Європейські збройні сили швидко й рішуче посилюють свої спроможності. Ми робимо це вже не для того, щоб догодити Трампу, а через відновлену повагу до самих себе як європейців. Цей континент — наш дім», — написав міністр оборони Бельгії Тео Франкен.

Відносини США — Європа в рамах НАТО

Президент США Дональд Трамп заявляв, що розглядає можливість виходу США з НАТО, а згодом пов’язав розбіжності зі своєю пропозицією анексувати Гренландію.

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Як повідомляв телеканал CNN, ситуацію загострили різкі переговори генсека НАТО Марка Рютте з Трампом, після яких стало відомо про «явне розчарування» американського лідера позицією союзників щодо Ірану.

Паралельно виникла серйозна невизначеність щодо присутності контингенту США в Європі: Пентагон почав розглядати виведення до 10 тисяч військових зі Східної Європи, а згодом з’явилися дані про плани Вашингтона радикально скоротити свій військовий внесок у «модель сил НАТО».

Хоча в НАТО закликають не панікувати і заявляють, що Європа вже виконує фінансові вимоги Трампа щодо збільшення витрат на безпеку, європейські лідери готують спільну відповідь.

4 червня німецьке видання Welt писало, що США передали НАТО засекречений список із 11 позицій, який передбачає істотне скорочення американської військової присутності в Європі, зокрема авіації та ВМС, через переорієнтацію на Тихоокеанський регіон.