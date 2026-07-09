«Це джекпот». Чаленко оцінив результати саміту НАТО для України

9 липня, 13:04
Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп на зустрічі в Анкарі під час саміту НАТО (Фото: president.gov.ua)

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп на зустрічі в Анкарі під час саміту НАТО (Фото: president.gov.ua)

Автор: Павло Новіков

Політолог, голова Центру аналізу і стратегій Ігор Чаленко розповів в ефірі Radio NV, що важливого вдалося досягти Україні на саміті НАТО

Ігор Чаленко

Ігор Чаленко

політолог, голова Центру аналізу і стратегій

Це джекпот для України. Звичайно, в нинішніх реаліях, виходячи з нинішньої кон’юктури, яка є. Спробую по пунктах одразу перелічити, чому дійсно це джекпот.

Теги:   Radio NV Війна Росії проти України Дональд Трамп ЗРК Patriot саміт НАТО в Анкарі

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