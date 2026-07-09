«Це джекпот». Чаленко оцінив результати саміту НАТО для України
Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп на зустрічі в Анкарі під час саміту НАТО (Фото: president.gov.ua)
Політолог, голова Центру аналізу і стратегій Ігор Чаленко розповів в ефірі Radio NV, що важливого вдалося досягти Україні на саміті НАТО.
Ігор Чаленко
Це джекпот для України. Звичайно, в нинішніх реаліях, виходячи з нинішньої кон’юктури, яка є. Спробую по пунктах одразу перелічити, чому дійсно це джекпот.