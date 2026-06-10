Союзники по НАТО у середу, 10 червня, обговорили пропозицію щодо прискореної програми закупівлі безпілотників. Це відбулося лише через кілька днів після того, як падіння російського дрона призвело до поранення кількох людей у Румунії.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на трьох дипломатів НАТО.

На закритій зустрічі 32 послів Організації Північноатлантичного договору обговорювали, чи варто альянсу терміново закуповувати більше безпілотників для виконання місій з патрулювання повітряного простору над прифронтовими державами-членами.

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«Війна Росії проти України продовжує створювати серйозні ризики для євроатлантичної безпеки, особливо в Чорному морі. Тому важливо, щоб НАТО посилило свою присутність і спроможності в Румунії», — написав президент Румунії Нікушор Дан після зустрічі.

Він розповів, що під час обговорення було домовлено прискорити реалізацію проєктів НАТО щодо реагування на загрози з боку безпілотників, щоб заходи підтримки для постраждалих членів альянсу могли бути затверджені на саміті в Анкарі наступного місяця.

Наразі залишається незрозумілим, коли союзники по Організації Північноатлантичного договору придбають ці дрони.

Перший дипломат НАТО зазначив, що зустріч у середу також надала нового імпульсу для підготовки «конкретних ініціатив» щодо безпілотників для саміту лідерів альянсу, який відбудеться 7−8 липня.

Видання пише, що НАТО володіє дуже малою кількістю військових активів, оскільки їх здебільшого надають альянсу національні уряди. Втім, Організація Північноатлантичного договору може допомагати країнам орієнтуватися у закупівлях необхідного бойового спорядження, яке потім може бути передане під контроль вищого військового командування альянсу.

Дипломати також повідомили, що союзники вказали на загрози для критичної інфраструктури в Чорному морі, включаючи румунський проєкт із видобутку газу на шельфі Neptun Deep вартістю €4 млрд, який має запрацювати наступного року.

Країни обговорили, чи має військове командування НАТО докладати більше зусиль для моніторингу загроз з боку повітряних та морських дронів для цих об'єктів.

За словами першого дипломата та обізнаної особи, військові чиновники країн, які зустрілися минулого тижня у військовому командуванні НАТО в бельгійському місті Монс, висловили готовність перекинути більше засобів ППО для спостереження та знищення безпілотників, що літають над Румунією.

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Влучання шахеда у житловий будинок у Румунії 29 травня — головне

Вночі проти 29 травня в Румунії БпЛА з щонайменше 30 кг вибухівки впав на дах багатоквартирного житлового будинку в місті Галац, внаслідок чого двоє людей постраждали.

У Міноборони Румунії підтвердили, що це був російський БпЛА Герань-2. МЗС Румунії назвало інцидент із дроном «серйозною ескалацією» з боку РФ та анонсувало активацію 4 статті НАТО про консультації між союзними. НАТО засудило «безвідповідальні дії Росії».

Президент Румунії Нікушор Дан згодом оголосив, що консульство РФ у Констанці буде закрито, а консул — оголошений персоною нон грата.

Президент Володимир Зеленський провів розмову з Даном і заявив, що Україна направить фахівців у Румунію для посилення захисту неба.

Пізніше румунський президент повідомив, що шахед, що влучив у Галаці, ймовірно, був підбитий українською ППО і змінив свій курс.