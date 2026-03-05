Рютте заявив про широку підтримку в НАТО дій США проти ядерного потенціалу Ірану

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив , що серед країн Альянсу є «широка підтримка» дій президента США Дональда Трампа, спрямованих проти ядерного та ракетного потенціалу Ірану.

Про це він сказав в інтерв'ю Newsmax.

Водночас Рютте наголосив, що НАТО як організація безпосередньо не бере участі в цій операції.

«НАТО не бере участі», — зазначив він, додавши, що союзники загалом підтримують дії США в регіоні, зокрема ті, що стосуються знищення іранського ядерного та ракетного потенціалу.

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Генсек також заявив, що європейські країни поділяють занепокоєння щодо дій Тегерана. За його словами, в Європі добре розуміють ризики, пов’язані з іранським режимом, зокрема для іранської діаспори та безпеки окремих держав.

Окремо Рютте запевнив, що НАТО забезпечує захист усієї території Альянсу.

«Нині, як НАТО, ми забезпечуємо всебічний захист кожного сантиметра території НАТО», — підкреслив він.

Коментуючи можливе застосування статті 5 Північноатлантичного договору, Рютте зазначив, що Альянс традиційно зберігає невизначеність щодо конкретних умов її запуску, але в разі необхідності союзники дадуть чіткий сигнал.

Також генсек повідомив, що підтримує контакти з партнерами на Близькому Сході, зокрема з ОАЕ, Бахрейном, Оманом, Саудівською Аравією та Кувейтом, і запевнив у готовності сприяти їхній безпеці на тлі загострення в регіоні.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану

28 лютого Ізраїль і США заявили про атаки по Ірану — операції під назвою Рев лева (Ізраїль) та Епічна лють (США).

У Тегерані та низці інших великих міст Ірану прогриміли численні вибухи. Згодом Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що 86-річний аятола Алі Хаменеї загинувв результаті атаки у своїй резиденції, яка була повністю зруйнована. Також було підтверджено смерть головнокомандувача Корпусу вартових ісламської революції(КВІР) Мохаммеда Пакпура. За даними агентства IRNA, під час атаки було ліквідовано і головного радника з питань безпеки верховного лідера Ірану Алі Шамхані.

У відповідь на атаку Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети та дрони атакували військові бази США у Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії і Йорданії. Зокрема про численні вибухи повідомлялося в Дубаї, Абу-Дабі та Ер-Ріяді. Ізраїль у відповідь атакував об'єкти Хезболли в Лівані.

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1 березня президент США Дональд Трамп заявив, що лідери Ірану хочуть відновити переговори, і він на це погодився, але не уточнив строки. За оцінками Білого дому, внаслідок операції Епічна лють було ліквідовано 48 керівників іранського режиму.

Інфографіка: NV

За словами Трампа, війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів. Як зазначили у Збройних силах США, під час операції проти Ірану загинули чотири американські військові.

Представник ліквідованого аятоли в Раді національної безпеки Ірану Алі Ларіджані 2 березня заявив, що Іран не буде вести переговорів зі США.