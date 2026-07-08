Лідери держав-членів НАТО ухвалили спільне рішення про те, що у 2026-2027 роках Альянс надасть Україні військову підтримку на суму не менше 140 млрд євро, повідомила Європейська правда із посиланням на декларацію саміту, що є у її розпорядженні.

Декларація саміту НАТО — короткий документ, що складається з шести пунктів, один з яких повністю присвячений Україні, зазначає видання.

Декларація саміту констатує, що «європейські союзники та Канада наразі фінансують переважну більшість безпекової допомоги Україні», але окремо наголошується, що підтримка має зберегтися, пише також видання.

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«Союзники наголошують, що ця підтримка має бути справедливою, передбачуваною та стійкою у довгостроковій перспективі. На 2026 рік союзники зобов’язуються надати Україні військові засоби, допомогу та навчання на 70 млрд євро і підтверджують суверенні зобов’язання зберегти щонайменше еквівалентний рівень у 2027 році», — сказано в документі.

У статті зазначається, що члени НАТО одностайно визнають потребу довгострокового фінансування української оборони, а це означає, що йдеться про горизонт суттєво більш віддалений, ніж 2027 рік.

Саміт НАТО відбувається 7−8 липня у столиці Туреччини Анкарі. Раніше про наміри ухвалити таке рішення писали ЗМІ.

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Виданя The Telegraph зазначало, що згадані 70 млрд євро є здебільшого перерозподілом наявних коштів, а не новими грошима для України. Ця сума об'єднує існуючі щорічні зобов’язання НАТО із фінансуванням, наданим у рамках кредиту ЄС, без будь-яких нових обіцянок.