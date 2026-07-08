НАТО розглядає можливість відмовитися від проведення щорічного саміту наступного року. Частково це пов’язано з прагненням зменшити напруженість у відносинах із президентом США Дональдом Трампом, який часто виступає з критикою блоку.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Як зазначили співрозмовники, дискусія щодо відходу від практики щорічних самітів набрала обертів цього тижня, коли лідери НАТО зібралися в Анкарі.

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Джерела кажуть, що постійні випади Трампа на адресу НАТО посили ймовірність того, що наступний саміт, запланований в Албанії, може бути відкладений. Мета такого кроку — не давати президенту США ще однієї платформи для критики союзників.

Bloomberg зауважує, що Албанія є однією з країн, які відстають у виділенні коштів у межах зобов’язань перед НАТО. Так, донедавна країна не виконувала вимоги витрачати щонайменше 2% від ВВП на оборону.

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За словами джерел, генеральний секретар НАТО Марк Рютте хотів би зберегти щорічний формат зустрічей, щоб утримувати альянс у топі світового порядку денного.

Крім того, Рютте намагався справити враження на Трампа, наголошуючи на значному зростанні оборонних бюджетів союзників. Проте наразі невідомо, чи є ця стратегія дієвою.

Особа, ознайомлена з текстом підсумкової заяви саміту НАТО в Анкарі, яку мають затвердити 8 липня, зазначила, що вона не містить згадки про місце та час проведення наступного саміту.

«Саміт відбудеться в Албанії, але питання про те, чи пройде він наступного року, чи через рік, наразі обговорюється», — заявив голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне.

Попередньо про те, що проведення саміту НАТО в Албанії у 2027 році опинилося під питанням через сумніви США та союзників щодо оборонних витрат країни, повідомляло агентство Reuters.

Одне з джерел зазначило, що нинішній рівень оборонних витрат Албанії може викликати невдоволення Трампа, якщо країна прийматиме саміт наступного року. Це, своєю чергою, може спричинити негативний інформаційний резонанс.