Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що США захищатимуть країни Європи – члени НАТО в разі агресії проти них, навіть попри дуже низький рівень довіри до Штатів, який зараз демонструють європейці.

Про це Рютте сказав під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере в Брюсселі, повідомило Anadolu у четвер, 11 червня.

На зауваження про те, що, згідно з опитуванням, лише 11% європейців наразі розглядають США як союзника, Рютте зазначив, що є Європі перебувають понад 80 тис. американських військових, а ядерна парасолька США залишається головною гарантією європейської безпеки.

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«Я бачу ці опитування, але факти говорять самі за себе», — сказав генсек НАТО.

І наголосив, що присутність американських військових у Європі та вклад у колективну оборону НАТО доводять відданість Штатів ідеям Альянсу.

10 червня Reuters навело результати опитування, оприлюдненні Європейською радою з міжнародних відносин. З них виходило, що лише 11% європейців у 15 країнах вважають США союзником. Такий показник є історичним мінімумом — ще пів року тому він складав 16%.