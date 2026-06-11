США в разі нападу захищатимуть європейських союзників по НАТО, навіть попри їхню недовіру — Рютте

11 червня, 16:51
Марк Рютте заявив, що США залишаються відданими принципам НАТО (Фото: REUTERS/Hollie Adams)

Марк Рютте заявив, що США залишаються відданими принципам НАТО (Фото: REUTERS/Hollie Adams)

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що США захищатимуть країни Європи – члени НАТО в разі агресії проти них, навіть попри дуже низький рівень довіри до Штатів, який зараз демонструють європейці. 

Про це Рютте сказав під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере в Брюсселі, повідомило Anadolu у четвер, 11 червня.

На зауваження про те, що, згідно з опитуванням, лише 11% європейців наразі розглядають США як союзника, Рютте зазначив, що є Європі перебувають понад 80 тис. американських військових, а ядерна парасолька США залишається головною гарантією європейської безпеки.

Реклама

Читайте також:
РФ облаштовує інфраструктуру для розгортання 80 тисяч своїх військових на кордонах з країнами НАТО — ЗМІ

«Я бачу ці опитування, але факти говорять самі за себе», — сказав генсек НАТО.

І наголосив, що присутність американських військових у Європі та вклад у колективну оборону НАТО доводять відданість Штатів ідеям Альянсу.

Читайте також:
Союзники по НАТО обмірковують прискорення закупівель дронів через зростання повітряних загроз — Politico

10 червня Reuters навело результати опитування, оприлюдненні Європейською радою з міжнародних відносин. З них виходило, що лише 11% європейців у 15 країнах вважають США союзником. Такий показник є історичним мінімумом — ще пів року тому він складав 16%.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   НАТО США Європа Марк Рютте

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies