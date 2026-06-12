Країни НАТО прагнуть надати Верховному головнокомандувачу Альянсу в Європі більше повноважень щодо збивання дронів . Про це повідомляє Politico з посиланням на двох дипломатів НАТО та одного представника Альянсу.

За словами джерел, після кількох місяців переговорів очікується, що на саміті 7−8 липня в Анкарі союзники затвердять пропозицію, яка дозволить генералу США Алексусу Гринкевичу мати більше повноважень для протидії цим загрозам.

Реклама

Наразі правила використання національних озброєнь визначаються окремими країнами. Нова пропозиція передбачає, що Гринкевич зможе швидше переміщувати ресурси між країнами-членами та встановлювати рівні бойової готовності без окремого затвердження.

Пропозиція також передбачає інтеграцію систем протиракетної оборони НАТО до місій патрулювання повітряного простору винищувачами на Східному фланзі та за його межами, з акцентом на протиповітряну оборону.

Деякі союзники вже давно критикують національні обмеження, які ускладнюють оперативне реагування на загрози з повітря. Обговорення їх скасування триває з жовтня на тлі зростання кількості вторгнень дронів. Пуск іранських балістичних ракет по Туреччині цього року додав аргументів на користь загальноальянсного підходу.

«Країни завжди звертаються до НАТО, коли дрон перетинає їхній повітряний простір», — зазначило джерело, додавши, що Альянс потребує від держав скасування власних обмежень.

На початку року Гринкевич представив свої пропозиції щодо більшої гнучкості 32 послам країн-членів.

За останній час винищувачі НАТО вже двічі збили безпілотники над країнами Балтії — перший над Естонією, другий — над Латвією.

Вночі проти 29 травня в Румунії БпЛА з щонайменше 30 кг вибухівки впав на дах багатоквартирного житлового будинку в місті Галац, внаслідок чого двоє людей постраждали. У Міноборони Румунії підтвердили, що це був російський БпЛА Герань-2.