Росія не прагне конфлікту з НАТО, адже усвідомлює силу Альянсу — генерал Гринкевич

11 червня, 20:23
Генерал Алексус Гринкевич висловив впевненість, що РФ не наважиться нападати на країни НАТО (Фото: REUTERS/Kevin Mohatt)

Генерал Алексус Гринкевич висловив впевненість, що РФ не наважиться нападати на країни НАТО (Фото: REUTERS/Kevin Mohatt)

Головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал Алексус Гринкевич заявив, що РФ не шукає конфлікту з Альянсом

Про це написала газета Financial Times у четвер, 11 червня.

«Росія не прагне конфлікту… Вони розуміють, що таке „оборонний альянс“, і вони так само розуміють, що ми маємо низку асиметричних переваг», — наголосив Гринкевич, коментуючи занепокоєння європейських союзників щодо потенційної послаблення безпеки в контексті планів США скоротити свою військову присутність в Європі.

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У відповідь на запитання про можливість нападу Росії на країни Балтії генерал Гринкевич сказав, що його задача — змусити Москву усвідомити, що вона не може досягти успіху військовим шляхом у конфлікті з Альянсом.

Як зауважило FT, такі оцінки контрастують зі стурбованістю (насамперед якраз у країнах Балтії), що скорочення військової присутності США може послабити НАТО та «підігріти» агресивні наміри Кремля.

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Сам Алексус Грінкевич заявив, що він особисто «абсолютно готовий битися сьогодні ввечері».

Його слова певним чином перегукуються з позицією командувача Сухопутних сил Бундесверу Крістіана Фройдінга, який заявив, що німецька армія «повинні щодня покращувати можливості для „битви сьогодні ввечері“». Проте Фройдлінг говорив це в контексті того, що Німеччина, на його думку, має підготуватися до ймовірного російського нападу до 2029 року.

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11 червня фінське видання Yle з посиланням на аналіз супутникових знімків та дані розвідки написало, що Росія будує нову велику військову базу у селі Нова Вілга в Республіці Карелія, поблизу східного кордону Фінляндії - і це перший абсолютно новий об'єкт такого масштабу з часів розпаду СРСР.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   НАТО Росія Країни Балтії напад РФ на країни Балтії Алексус Гринкевич

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