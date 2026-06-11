Генерал Алексус Гринкевич висловив впевненість, що РФ не наважиться нападати на країни НАТО (Фото: REUTERS/Kevin Mohatt)

Головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал Алексус Гринкевич заявив, що РФ не шукає конфлікту з Альянсом .

Про це написала газета Financial Times у четвер, 11 червня.

«Росія не прагне конфлікту… Вони розуміють, що таке „оборонний альянс“, і вони так само розуміють, що ми маємо низку асиметричних переваг», — наголосив Гринкевич, коментуючи занепокоєння європейських союзників щодо потенційної послаблення безпеки в контексті планів США скоротити свою військову присутність в Європі.

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У відповідь на запитання про можливість нападу Росії на країни Балтії генерал Гринкевич сказав, що його задача — змусити Москву усвідомити, що вона не може досягти успіху військовим шляхом у конфлікті з Альянсом.

Як зауважило FT, такі оцінки контрастують зі стурбованістю (насамперед якраз у країнах Балтії), що скорочення військової присутності США може послабити НАТО та «підігріти» агресивні наміри Кремля.

Сам Алексус Грінкевич заявив, що він особисто «абсолютно готовий битися сьогодні ввечері».

Його слова певним чином перегукуються з позицією командувача Сухопутних сил Бундесверу Крістіана Фройдінга, який заявив, що німецька армія «повинні щодня покращувати можливості для „битви сьогодні ввечері“». Проте Фройдлінг говорив це в контексті того, що Німеччина, на його думку, має підготуватися до ймовірного російського нападу до 2029 року.

11 червня фінське видання Yle з посиланням на аналіз супутникових знімків та дані розвідки написало, що Росія будує нову велику військову базу у селі Нова Вілга в Республіці Карелія, поблизу східного кордону Фінляндії - і це перший абсолютно новий об'єкт такого масштабу з часів розпаду СРСР.