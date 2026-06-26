НАТО має захищати не лише Європу, а й територію США — Рютте

26 червня, 03:41
За словами Рютте, одним із ключових питань майбутнього саміту стане нарощування оборонного виробництва (Фото: REUTERS/Evan Vucci)

За словами Рютте, одним із ключових питань майбутнього саміту стане нарощування оборонного виробництва (Фото: REUTERS/Evan Vucci)

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс покликаний забезпечувати безпеку не лише європейських союзників, а й континентальної частини Сполучених Штатів, а також зміцнювати глобальні позиції Вашингтона.

Про це він заявив під час виступу у Вашингтоні.

Напередодні саміту НАТО, який запланований на 5−7 липня, Рютте наголосив, що оборонний союз відіграє ключову роль у забезпеченні безпеки обох берегів Атлантики.

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«НАТО існує не лише для того, щоб захищати Європу. НАТО також допомагає захищати материкову частину США та забезпечує, щоб Сполучені Штати могли відігравати свою вирішальну роль на світовій арені», — заявив генеральний секретар Альянсу.

За словами Рютте, одним із ключових питань майбутнього саміту стане нарощування оборонного виробництва та укладання нових контрактів у сфері військово-промислового комплексу.

Водночас він наголосив, що Росія залишається довгостроковою загрозою для НАТО. Крім того, занепокоєння Альянсу викликає посилення військового потенціалу Китаю та Північної Кореї, а також поглиблення співпраці між Москвою, Пекіном і Пхеньяном у сфері оборони.

Рютте перебуває у США з робочим візитом, де проводить зустрічі з американським керівництвом напередодні саміту НАТО.

Редактор: Дар’я Харченко

Теги:   НАТО Марк Рютте США Вступ в НАТО Саміт НАТО у Вашингтоні

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