Генеральний секретар НАТО Марк Рютте звернувся до російського диктатора Володимира Путіна та закликав "не гратися" з Альянсом, який є оборонним і який "не можна перемогти".

Про це Рютте заявив, відповідаючи на запитання журналістів щодо того, яким може бути його послання Росії та Путіну, перед початком офіційної частини саміту НАТО в Анкарі.

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"Моє послання полягає в тому, що цей альянс, що складається з одного мільярда людей, які живуть у Європі, Канаді, Сполучених Штатах, захищатиме кожен сантиметр нашої території. Ви не можете перемогти НАТО. Ми оборонні, ми ніколи ні на кого не нападемо. Ми захищатимемо лише наш спосіб життя, наші демократії, нашу територію. Тож не жартуйте з нами, не грайтеся з нами", – сказав генсек НАТО.

Саміт НАТО 2026 року проходить 7−8 липня в Анкарі — столиці Туреччини. Це 36-та зустріч лідерів Альянсу.

3 липня видання The Telegraph з посиланням на джерела, близькі до польського президента Кароля Навроцького, писало, що США попередили, що країна-агресорка РФ планує збройну «провокацію» на території Польщі. Це можуть бути удари ракетами, дронами або перетин кордону російськими солдатами.

Того ж дня прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що Польща інтенсивно готується до різних сценаріїв. За його словами, Варшава отримала дані про провокації від усіх можливих розвідувальних служб країн Європейського Союзу та НАТО.