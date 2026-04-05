Іран пригрозив США та Ізраїлю «воротами пекла» у відповідь на ультиматум Трампа

Іранські військові різко відповіли на нові погрози президента США Дональда Трампа, який дав Тегерану 48 годин на відкриття Ормузької протоки . У Тегерані заявили, що в разі подальших атак інфраструктури «ворота пекла» відкриються вже для США та Ізраїлю.

Про це пише CNN із посиланням на командувача Центрального штабу Khatam al-Anbiya в Тегерані Алі Абдоллахі Аліабаді, речника тегеранського Центрального штабу Ебрагім Золфагарі і державні ЗМІ Ірану.

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Генерал Алі Абдоллахі Аліабаді заявив, що у разі продовження ударів по Ірану «ворота пекла» відкриються для США та Ізраїлю. Інший представник тегеранського військового командування Ебрагім Золфагарі попередив, що якщо бойові дії розширяться, увесь регіон перетвориться для противників Ірану на «болото».

Ці заяви пролунали після того, як 4 квітня Трамп поставив Ірану 48-годинний дедлайн для відкриття Ормузької протоки.

Президент США пригрозив Тегерану новими ударами в разі відмови, а також публічно посилив тиск на іранське керівництво на тлі пошуків зниклого американського пілота та загострення бойових дій.

Напередодні Іран заявив, що дає дозвіл на прохід Ормузькою протокою для суден, які перевозять «товари першої необхідності».

2 квітня Bloomberg повідомляло, що через Ормузьку протоку пройшов контейнеровоз, власником якого є французька компанія, і що це був перший європейський корабель, який зміг пройти після блокування протоки Іраном. Інфографіка: NV 31 березня The Wall Street Journal написало, що президент США Дональд Трамп готовий піти на завершення війни проти Ірану навіть у тому разі, якщо нині заблокована Ормузька протока так і не буде повністю відкрита.

2 квітня Bloomberg повідомляло, що через Ормузьку протоку пройшов контейнеровоз, власником якого є французька компанія, і що це був перший європейський корабель, який зміг пройти після блокування протоки Іраном.