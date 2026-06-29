У Міноборони Литви заявили, що не бачать ознак підготовки Росії до повномасштабного нападу на країни Балтії

Наразі немає ознак того, що країна-агресор Росія готується до великомасштабного військового нападу на країни Балтії , але загроза диверсій залишається високою, повідомило Міністерство оборони Литви у коментарі журналістам, пише LRT .

Російськими диверсіями можуть бути підпал чи інші дії проти критично важливої інфраструктури на території Литви, сказано у повідомленні.

Міноборони країни прокоментували інформацію The Guardian про можливі провокації Росії у країнах Балтії або у Польщі, заявивши, що подібні повідомлення «спрямовані на ескалацію ситуації».

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У Литві також повідомили, що відстежують поширення Росією необґрунтованої інформації щодо нібито надання країнами Балтії повітряного простору та території для військових дій України проти РФ. Ця риторика є спробою відвернути увагу від невдач країни-агресора на фронті та підірвати підтримку України, вказали у Міноборони.

26 червня британська газета The Guardian з посиланням на західну розвідку написала, що Росія готує військові провокації в країнах Балтії або у Польщі на тлі посилення тиску через далекобійні удари Сил оборони України по російських містах. Повномасштабного вторгнення РФ не очікується, це можуть бути гібридні атаки, зокрема удари ракетами, БпЛА або інші дії.

Раніше начальник Збройних сил Латвії Каспарс Пуданс заявляв, що РФ отримала перевагу над НАТО у війні з використанням безпілотників і може спробувати використати «вікно можливостей» до кінця 2028 року для вторгнення в Балтію.