Керівник Агентства зовнішньої розвідки Польщі полковник Павел Шота заявив, що Росія може продовжувати війну в Україні ще кілька років і вдаватися до провокацій проти країн східного флангу НАТО.

Про це він сказав у інтерв'ю Rzeczpospolita, фрагмент якого був опублікований у неділю, 28 червня.

«Володимир Путін є заручником власної поразки і буде підвищувати ставки», — сказав Павел Шота. Він висловив думку, що Кремль готовий пожертвувати і добробутом росіян, і економікою, і інвестиціями, аби домогтися переможного закінчення війни.

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Також полковник Шота зазначив, що реальна пряма військова загроза Польщі йде насамперед з боку РФ, адже Москва розглядає Польщу та країни східного флангу НАТО як «перешкоду для досягнення своїх імперських цілей».

Він сказав, що польська розвідка розглядає можливість сценаріїв російських провокацій проти країн Балтії, зокрема за участю так званих зелених чоловічків (термін, що використовується для позначення російських військових без розпізнавальних знаків, які діяли у 2014 році в Криму та на сході України).

«Росія систематично зміщує червоні лінії, тестуючи реакції НАТО. Ціна таких провокацій для Москви низька, а Альянс реагує переважно політично, що спонукає до подальшої ескалації», — наголосив Шота.

11 червня видання Politico опублікувало коментар командувача Сухопутних сил Бундесверу Крістіана Фройдінга, який заявив, що Німеччина повинна підготуватися до можливого російського нападу в 2029 році або навіть раніше.

Газета Financial Times так само 11 червня цитувала слова головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексуса Гринкевича про те, що РФ не шукає конфлікту з Альянсом. У відповідь на запитання про можливість нападу Росії на країни Балтії генерал Гринкевич сказав, що його задача — змусити Москву усвідомити, що вона не може досягти успіху військовим шляхом у конфлікті з Альянсом.