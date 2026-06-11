Росія може напасти на Німеччину до 2029 року — генерал Фройдінг

11 червня, 17:45
Генерал Бундесверу заявив, що німецька армія має готуватися до «битви сьогодні ввечері» (Фото: REUTERS/Liesa Johannssen)

Генерал Бундесверу заявив, що німецька армія має готуватися до «битви сьогодні ввечері» (Фото: REUTERS/Liesa Johannssen)

Німеччина повинна підготуватися до ймовірного російського нападу в 2029 році або навіть раніше. 

Про це заявив командувач Сухопутних сил Бундесверу, генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг у коментарі Politico, оприлюдненому у четвер, 11 червня.

«2029 рік — це не німецькі терміни. Це розвідувальні дані, узгоджені з НАТО», — наголосив Фройдінг.

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Також він попередив, що РФ може вдатися до певних агресивних дій і раніше — навіть попри те, що розв’язана нею війна в Україні триває вже п’ятий рік.

Коментар Фройдінга був озвучений на тлі попереджень європейських оборонних відомств, що Росія може відновити достатню військову потужність протягом наступних кількох років. Зауваження генерал-лейтенанта підсилюють занепокоєння тим, що Москва вже може випробувати Альянс, поки Європа все ще переозброюється.

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Крістіан Фройдінг констатував, що Берлін вже «багато зробив» для прискорення закупівель зброї, а німецька промисловість наростила свої виробничі потужності.

Однак, за його словами, Німеччина не може покладатися лише на довгострокові програми озброєння, розробка та впровадження яких можуть зайняти роки.

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«Швидкість зараз має вирішальне значення», — сказав Фройдінг.

«Ми — як німецька армія — повинні щодня покращувати наші можливості для „битви сьогодні ввечері“», — наголосив генерал-лейтенант.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Росія Німеччина НАТО Крістіан Фройдінг

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