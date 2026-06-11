Генерал Бундесверу заявив, що німецька армія має готуватися до «битви сьогодні ввечері» (Фото: REUTERS/Liesa Johannssen)

Німеччина повинна підготуватися до ймовірного російського нападу в 2029 році або навіть раніше.

Про це заявив командувач Сухопутних сил Бундесверу, генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг у коментарі Politico, оприлюдненому у четвер, 11 червня.

«2029 рік — це не німецькі терміни. Це розвідувальні дані, узгоджені з НАТО», — наголосив Фройдінг.

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Також він попередив, що РФ може вдатися до певних агресивних дій і раніше — навіть попри те, що розв’язана нею війна в Україні триває вже п’ятий рік.

Коментар Фройдінга був озвучений на тлі попереджень європейських оборонних відомств, що Росія може відновити достатню військову потужність протягом наступних кількох років. Зауваження генерал-лейтенанта підсилюють занепокоєння тим, що Москва вже може випробувати Альянс, поки Європа все ще переозброюється.

Крістіан Фройдінг констатував, що Берлін вже «багато зробив» для прискорення закупівель зброї, а німецька промисловість наростила свої виробничі потужності.

Однак, за його словами, Німеччина не може покладатися лише на довгострокові програми озброєння, розробка та впровадження яких можуть зайняти роки.

«Швидкість зараз має вирішальне значення», — сказав Фройдінг.

«Ми — як німецька армія — повинні щодня покращувати наші можливості для „битви сьогодні ввечері“», — наголосив генерал-лейтенант.