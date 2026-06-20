«Нагороджували не глав держави, а українців». Порошенко заявив, що відмовився від ордена Білого Орла

П'ятий президент України Петро Порошенко відмовився від польського ордена Білого Орла . Про це він повідомив у суботу, 20 червня, на своїй сторінці у Facebook.

Порошенко назвав рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити нагороди президента Володимира Зеленського «помилковим і несправедливим» щодо українського народу.

Реклама

«І у випадку Зеленського, і в моєму випадку нагороджували не глав держави, а українців, наших воїнів, які боронять Україну, Польщу і всю Європу. Тому я прийняв рішення відмовитися від ордену Білого Орла. Два тижні тому я обіцяв колегам на погоджувальній раді зробити цей крок, якщо нам не вдасться переконати президента Навроцького не робити хибне рішення. На жаль, не вдалося», — йдеться в дописі.

Порошенко додав, що його жест не адресований польському народові, а будь-яка напруга між Києвом і Варшавою є питанням безпеки, яке потребує негайного врегулювання.

На його думку, кризу необхідно не загострювати, а використати як поштовх для нового етапу стратегічного партнерства між Україною та Польщею.

Раніше того ж дня від ордена Білого Орла відмовились президент України у 1994−2005 роках Леонід Кучма та президент у 2005−2010 роках Віктор Ющенко.

Позбавлення Зеленського ордена Білого Орла — головне

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив українського президента Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі — ордена Білого Орла.

«Я хочу наголосити, що це рішення не спрямоване проти українського народу. Воно не змінює стратегічного напрямку польської політики безпеки. Ми підтримували і продовжуємо підтримувати Україну, бо знаємо, що російська агресія становить загрозу для Польщі та всієї Європи», — сказав він.

За словами Навроцького, присвоєння одній із українських військових частин найменування на честь Героїв УПА «виходить далеко за межі внутрішніх справ України».

Своєю чергою очільник МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що відмовився від Командорського хреста із зіркою ордена За заслуги перед Польщею. За його словами, рішення позбавити президента України ордену Білого Орла — це стратегічна помилка, від якої виграє лише Москва.

Реклама:

Згодом від Золотого офіцерського хреста ордена За заслуги перед Польщею відмовився голова Офісу президента Кирило Буданов, а посол України у Польщі Василь Боднар заявив, що повертає Кавалерський хрест ордена За заслуги.

Навроцький запропонував позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла після того, як 26 травня указом президента Зеленського № 440/2026 Окремому центру спеціальних операцій Північ ССО ЗСУ було присвоєно найменування на честь Героїв УПА.

Президент України Володимир Зеленський 20 червня повідомив, що відправив президенту Польщі Каролю Навроцькому орден Білого Орла, якого той позбавив його напередодні.