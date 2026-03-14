Грецький танкер повідомив, що був атакований у російському порту

Танкер Maran Homer під прапором Греції зіткнувся з невідомим об'єктом біля терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) в російському порту Новоросійськ.

Про це повідомило Reuters у суботу, 14 березня, з посиланням на компанію Maran Tankers.

Танкер рухався за межами російських територіальних вод і мав отримати вантаж казахстанської сирої нафти. Він зазнав удару, коли очікував на наказ зайти до терміналу КТК. Інцидент стався о 04:35 за місцевим часом (01:35 за Гринвічем).

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Минулося без постраждалих, сам танкер зазнав лише незначних пошкоджень. Компанія Maran Tankers заявила, що він вже вийшов з Новоросійська.

2 березня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що у ніч проти 2 березня Сили оборони уразили нафтовий термінал Шесхарис та військово-морську базу Новоросійськ у Краснодарському краї РФ. Там було зафіксовано масштабну пожежу. Відновити завантаження танкерів після атаки 2 березня російський нафтовий термінал Шесхаріс зміг лише 9 березня.

4 березня джерела NV у СБУ повідомили, що Служба безпеки разом з іншими підрозділами Сил оборони під час удару по російському порту Новоросійськ вночі 2 березня уразила морський тральщик Валентін Пікуль та протичовнові кораблі Єйськ та Касімов.

6 березня у Генеральному штабі ЗСУ уточнили, що 2 березня Сили оборони уразили два кораблі Чорноморського флоту РФ — фрегати Адмірал Ессен та Адмірал Макаров.