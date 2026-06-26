В ОП заявили, що влада США відновила санкції проти нафти з Росії

Нафтові санкції США проти Роснефти та Лукойлу залишаються в силі, повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк (Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed)

Нафтові санкції США проти країни-агресора Росії знову діють — після закінчення терміну дії винятків, які офіційний Вашингтон тимчасово запроваджував через ситуацію з Ормузькою протокою.

Про це 26 червня у коментарі РБК-Україна заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

«Нафтові санкції США проти Роснефти та Лукойла залишаються в силі», — зазначив він.

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12 березня 2026 року Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) видало General License 134, що дозволяло постачання та продаж російської нафти та нафтопродуктів.

Влада США видала цей дозвіл, намагаючись пом’якшити дефіцит пропозиції та високі ціни, спричинені перекриттям Іраном Ормузької протоки.

У травні 2026 року Мінфін США ухвалив рішення продовжити дію винятку з санкцій щодо російської нафти.

15 червня президент США Дональд Трамп заявив, що Ормузька протока вже «частково відкрита» і буде повністю доступна для суден 19 червня, коли США та Іран мали підписати меморандум про взаєморозуміння.

16 червня в кулуарах саміту G7 у Франції президент Трамп заявив, що офіційний Вашингтон може відновити санкції проти російської нафти після укладення мирної угоди з Іраном.