«Головний переможець конфлікту». Росія заробляє на нафті $150 млн на день від початку війни на Близькому Сході — FT

Танкер MT Desert Kite, що перевозить російську нафту, в Аравійському морі, Гуджарат, Індія, 11 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Amit Dave)

Країна-агресор Росія заробляє до 150 млн доларів на день від продажу нафти , що різко зріс після початку війни в Ірані. Це робить Москву «найбільшим переможцем» конфлікту на Близькому Сході, сказано у матеріалі Financial Times у п’ятницю, 13 березня.

За оцінками видання, заснованими на даних галузі та дослідженнях кількох аналітиків, РФ заробила приблизно 1,3−1,9 млрд доларів прибутку від податків на експорт нафти після того, як блокування Ормузької протоки призвело до зростання попиту на російську нафту з боку Індії та Китаю.

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До кінця березня російський уряд може отримати 3,3−4,9 млрд доларів додаткових доходів у разі, якщо ціна нафти марки Urals становитиме близько 70−80 доларів за барель.

Це означає різку зміну ситуації для Москви, яка до війни в Ірані боролася з падінням цін на нафту, втратою більшої частини своїх продажів в Індію через тиск з боку США та дефіцитом бюджету, пише FT.

Міжнародне енергетичне агентство 12 березня повідомляло, що у лютому експорт російської сирої нафти та нафтопродуктів впав на 11,4%, до 6,6 млн барелів на день, що став найнижчим рівнем з часів вторгнення в Україну у 2022 році. Натомість війна в Ірані, що розпочалася 28 лютого, «дає Росії шанс посилити свій контроль на енергетичних ринках» за рахунок країн Перської затоки, які не можуть експортувати свою продукцію.

За розрахунками аналітиків, високі ціни на нафту «допоможуть Росії виконати бюджетні показники цього кварталу і навіть почати заощаджувати гроші».

«Росія є головним переможцем цього конфлікту», — вважає провідний аналітик Kpler у Нью-Делі Суміт Рітолія.

Ситуація викликала тривогу серед союзників США. За даними дослідження Kpler, європейські уряди опиняться під тиском, щоб відкласти майбутню заборону на російський газ, якщо перебої з постачанням з Близького Сходу триватимуть. Це «зведе нанівець багаторічні зусилля щодо ізоляції Москви», вказується у матеріалі.

Експерти радять державам Перської затоки швидко взяли на себе провідну роль у деескалації кризи та допомогли захистити свою частку ринку в Європі.

Інфографіка: NV

Наразі «значна кількість» російських сирих вантажів перебуває в морі, велика частина рухається через Індійський океан до індійських портів, повідомила аналітична компанія Kpler. Станом на 12 березня імпорт російської нафти до Індії становив 1,5 млн барелів на день, що на 50% більше, ніж на початку минулого місяця. У Kpler не виключають зростання обсягу до 2 мільйонів барелів на день.

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FT пише, що кожне збільшення середньомісячної ціни нафти на 10 доларів генерує додаткові 2,8 млрд доларів доходу для російських експортерів, з яких держава отримає 1,63 млрд доларів податків. За приблизними підрахунками, це дорівнює 54 млн доларів додаткових щоденних доходів до бюджету РФ.

Такими темпами Росія може отримати додаткові 3,3−5 мільярдів доларів за місяць. Однак Москві потрібно, щоб поточні ринкові умови збереглися ще кілька місяців, щоб компенсувати падіння доходів від енергетики на початку року, резюмує FT.

12 березня Сполучені Штати офіційно дозволили країнам закуповувати частину російської нафти та нафтопродуктів, що вже перебувають у морі.

Президент США Дональд Трамп анонсував, що його адміністрація «скасує певні санкції, пов’язані з нафтою, щоб знизити ціни».

10 березня Білий дім заявив, що тимчасово дозволив Індії купувати російську нафту, щоб уникнути перебоїв на світовому ринку після початку війни на Близькому Сході. У США вважають, що це «не принесе Москві значної фінансової вигоди».