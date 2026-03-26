Нафта як зброя. Як здорожчання нафти 1973 року через війну на Близькому Сході стало економічною катастрофою для США та Європи

26 березня, 09:56
NV Преміум
Леон Мілл власник бензозаправки в місті Перкасі (Пенсильванія) повідомляє, що його колонка порожня, листопад 1973 року (Фото: АР)

Леон Мілл власник бензозаправки в місті Перкасі (Пенсильванія) повідомляє, що його колонка порожня, листопад 1973 року (Фото: АР)

x1
0:00
-
8:37
Автор: Олег Шама

1973 року ОРЕС підняла ціну на нафту вдвічі через підтримку країн-імпортерів Ізраїлю у війні Судного Дня — вона ж подорожчала вшестеро.

У кінці жовтня 1973-го ціни на автомобільне паливо у США зросли на 40%. У деяких куточках країни бензоколонки тижнями стояли порожніми. Це був шок, адже багато американців до цього не здогадувалися, що їхня країна купує нафту.

Реклама

Ще у першій половині жовтня до Штатів завозили 20,5 млн барелів щодня, а в грудні імпорт скоротився до 5 млн барелів. І резервні нафтосховища, які б покрили дефіцит, як це було навіть під час Другої світової, тепер стояли порожніми.

Читайте також:
Таке сталося не вперше. Як у 1967 році через війну Суецький канал закривався на довгі вісім років
Читайте також:
Залізна леді Близького Сходу. Як киянка за походженням Ґолда Меїр створювала державу Ізраїль та керувала нею під час війни Судного дня

Теги:   Історія з NV Ціни на нафту ОПЕК Ембарго Війна Судного дня

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies