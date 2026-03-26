Нафта як зброя. Як здорожчання нафти 1973 року через війну на Близькому Сході стало економічною катастрофою для США та Європи
Леон Мілл власник бензозаправки в місті Перкасі (Пенсильванія) повідомляє, що його колонка порожня, листопад 1973 року (Фото: АР)
1973 року ОРЕС підняла ціну на нафту вдвічі через підтримку країн-імпортерів Ізраїлю у війні Судного Дня — вона ж подорожчала вшестеро.
У кінці жовтня 1973-го ціни на автомобільне паливо у США зросли на 40%. У деяких куточках країни бензоколонки тижнями стояли порожніми. Це був шок, адже багато американців до цього не здогадувалися, що їхня країна купує нафту.
Ще у першій половині жовтня до Штатів завозили 20,5 млн барелів щодня, а в грудні імпорт скоротився до 5 млн барелів. І резервні нафтосховища, які б покрили дефіцит, як це було навіть під час Другої світової, тепер стояли порожніми.