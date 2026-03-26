Нафта як зброя. Як здорожчання нафти 1973 року через війну на Близькому Сході стало економічною катастрофою для США та Європи

1973 року ОРЕС підняла ціну на нафту вдвічі через підтримку країн-імпортерів Ізраїлю у війні Судного Дня — вона ж подорожчала вшестеро.

У кінці жовтня 1973-го ціни на автомобільне паливо у США зросли на 40%. У деяких куточках країни бензоколонки тижнями стояли порожніми. Це був шок, адже багато американців до цього не здогадувалися, що їхня країна купує нафту.

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Ще у першій половині жовтня до Штатів завозили 20,5 млн барелів щодня, а в грудні імпорт скоротився до 5 млн барелів. І резервні нафтосховища, які б покрили дефіцит, як це було навіть під час Другої світової, тепер стояли порожніми.