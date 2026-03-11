«Приватна поїздка». Зеленський заявив, що не знає мету прибуття в Україну делегації уряду Угорщини

Як сказав президент Володимир Зеленський з посиланням на заяву МЗС України, угорці приїхали у «приватну поїздку» (Фото: Zelenskiy Official / Telegram)

Президент України Володимир Зеленський заявив — йому не відомо, що в Україні робить делегація уряду Угорщини на чолі з держсекретарем Міністерства енергетики Габором Чепеком.

Про це глава української держави заявив 11 березня перед зустріччю з президенткою Бундестагу Юлією Клекнер, повідомляє агентство Укрінформ.

«У Міністерстві закордонних справ мені сказали, що, ну, приїхали люди. Вони схарактеризували це як приватну поїздку», — розповів президент Зеленський.

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11 березня держсекретар Міністерства енергетики Угорщини Габор Чепек заявив, що в Україну прибули представники угорського уряду, щоб провести переговори з українськими посадовцями в Києві та з’ясувати стан нафтопроводу Дружба.

Крім держсекретаря Міненерго Угорщини, в Україну вирушили фахівець нафтової промисловості, державний керівник та аналітик енергетичного ринку.

За словами Чепека, угорська делегація планує провести переговори не тільки з українським урядом, а й представником Європейської комісії щодо відновлення нафтопроводу Дружба.

При цьому, як пізніше заявив представник МЗС України Георгій Тихий, вранці 11 березня на територію України дійсно заїхала група громадян Угорщини — за загальними правилами для всіх громадян країн Шенгенської зони. Дипломат підкреслив, що ця група не має офіційного статусу або запланованих офіційних зустрічей в Україні, тому її «некоректно називати делегацією».