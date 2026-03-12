Єврокомісія запропонувала Україні місію для перевірки Дружби: даних про угорську делегацію у Брюсселя немає

Єврокомісія запропонувала Україні направити свою місію зі встановлення фактів стосовно нафтопроводу Дружба . Інформації щодо делегації Угорщини в Брюсселя немає.

Про це у четвер, 12 березня, повідомила речниця Європейської комісії з енергетичних питань Анна-Каіса Ітконен, передає Інтерфакс-Україна.

«Ми ведемо інтенсивні дискусії та контактуємо з Україною з цього питання, як це відбувається вже кілька тижнів, а також з державами-членами, які найбільше стурбовані (Угорщиною та Словаччиною — ред.). І я можу повідомити, що ми запропонували місію до України для перевірки трубопроводу. Даних про угорську делегацію у мене немає», — сказала вона.

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Ітконен зазначила, що станом на зараз інших деталей у неї немає.

«Ми запропонували таку місію зі з’ясування фактів в Україні. Наразі чекаємо на відповідь і підтримуємо контакт з українською владою, а також з іншими державами-членами, але наразі я не маю жодних деталей, якими б могла поділитися», — додала речниця Єврокомісії.

Угорський прем'єр Віктор Орбан звинувачує Україну в тому, що нафтопровід Дружба перебуває в робочому стані, але Київ перекрив постачання російської нафти до Угорщини. Через це Будапешт заблокував надання Україні кредиту в розмірі €90 млрд, а також 20-й пакет санкцій проти РФ.

Аналогічні звинувачення висуває і прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

11 березня держсекретар Міністерства енергетики Угорщини Габор Чепек заявив, що в Україну прибули представники угорського уряду, щоб провести переговори з українськими посадовцями в Києві та з’ясувати стан нафтопроводу Дружба.

Однак речник МЗС України Георгій Тихий зазначив, що на території України ця група посадовців не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей, тож «точно некоректно називати їх „делегацією“».

Своєю чергою президент Володимир Зеленський сказав, що йому не відомо, що в Україні робить делегація уряду Угорщини на чолі з Чепеком. Водночас він зазначив, що керівники ЄС хочуть дізнатися, коли може бути відновлена робота нафтопроводу Дружба.