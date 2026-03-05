Про це повідомило у четвер, 5 березня, Bloomberg з посиланням на власні джерела.

За співрозмовників видання, Європейська комісія може надати підтримку через бюджетну допомогу. Також вона веде переговори з Києвом щодо можливості направлення місії для перевірки пошкоджень на Дружбі. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше вже заявив, шо підтримає місію в разі, якщо там будуть експерти від Угорщини та Словаччини, і визнає її висновки.

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12 лютого міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що постачання російської нафти через нафтопровід Дружба було припинено з 27 січня — через російську атаку. Внаслідок тієї атаки виникла сильна пожежа та було серйозно пошкоджено обладнання.

Проте ані Угорщина, ані Словаччина не визнали пошкоджень і заявили, шо Україна припинила поставки їм російської нафти нібито з політичних мотивів.

18 лютого очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна призупинила постачання дизельного пального в Україну — доти, доки не буде відновлено подачу нафти через Дружбу. Аналогічне рішення ухвалив і словацький уряд.

20 лютого Угорщина заблокувала кредит на 90 млрд євро для України, відмовившись проголосувати за один з трьох затверджених Європарламентом документів, необхідних для виділення коштів.

21 лютого прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан й його словацький колега Роберт Фіцо пригрозили припинити постачання аварійної електроенергії Україні - в разі, якщо Київ не відновить постачання нафти Дружбою.

2 березня президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви Орбана, який до того посилався на супутникові знімки і говорив, шо на Дружбі нібито немає пошкоджень. «Може, він [Орбан] маг і бачить під землею», — сказав тоді Зеленський і зауважив, що був здивований словами Орбана.

При цьому Угорщина відмовилася розглядати альтернативи російським енергопостачанням, як-от поставки через Хорватію, — мовляв, російська нафта дешевша.