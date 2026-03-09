Ремонт Дружби: Єврокомісія не знає деталей зустрічі Фіцо та фон дер Ляєн

Станом на зараз в Єврокомісії немає підтверджених деталей можливої зустрічі у вівторок, 10 березня, президентки виконавчого органу ЄС Урсули фон дер Ляєн з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо .

Про це на брифінгу заявив речник Єврокомісії Олоф Гілл, відповідаючи на запитання журналістів, передає Інтерфакс-Україна.

«У нас ще немає підтвердження деталей зустрічі», — сказав він.

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Фіцо 8 березня написав на своїй Facebook-сторінці, що у вівторок він «запропонує президентці Європейської комісії ремонтні потужності Словацької Республіки для ремонту нафтопроводу Дружба».

Тому журналісти також поцікавилися стосовно нової інформації щодо ситуації з трубопроводом. Однак у Єврокомісії оновленої інформації немає.

«Ми знаходимося там, де були минулого тижня: інтенсивні контакти як з українською стороною, так і наша робота з тими державами-членами, які стурбовані цим. Ця робота триває», — зазначила речниця з питань енергетики Анна-Каіса Ітконен.

Торкаючись питання впливу війни на Близькому Сході, вона підкреслила, що в Євросоюзі «набагато менше стурбовані безпекою постачання, ніж високими цінами на енергоносії».

«Цей момент є чудовим нагадуванням про те, що потрібно зосередитися на зміцненні нашої енергетичної незалежності та стійкості. І ми робимо це вже роками. Наприклад, просто щоб навести приклад, завдяки нашій стратегії диверсифікації, прямий вплив близькосхідного конфлікту на енергетичні ринки залишається обмеженим у короткостроковій перспективі. Європа добре підготовлена, незважаючи на високий вплив світових ринків», — пояснила Ітконен.

За її словами, Європа має «добре диверсифіковані постачання газу». Речниця зазначила, що європейські країни перейшли від залежності від одного постачальника до поєднання трубопровідного та енергопостачання від світових постачальників. Те саме стосується й нафти, каже вона.

«Наші постачання диверсифіковані та доповнюються стратегічними резервами. Другий момент, чому вплив поки що залишається обмеженим, полягає в тому, що ми не імпортуємо нафту чи газ з Ірану», — констатувала Ітконен.

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8 березня Фіцо заявив, що Словаччина може «перейняти естафету» в Угорщини і заблокувати кредит Євросоюзу для України у €90 млрд, якщо партія Віктора Орбана Фідес програє вибори.

Також він розповів, що на майбутній зустрічі з головою Єврокомісії планує обговорити питання зупинки роботи нафтопроводу Дружба та запропонувати послуги Словаччини на випадок, якщо на трубопроводі в Україні потрібно буде «затягнути якийсь гвинт».

Нафтопровід Дружба та блокування репараційного кредиту ЄС для України Угорщиною — головне

24 лютого Рада ЄС ухвалила два документи для надання Україні кредиту в розмірі €90 млрд. Однак Будапешт продовжує блокувати третій, пов’язаний із виділенням коштів, який передбачає внесення відповідних змін до довгострокового бюджету Євросоюзу.

Головною перепоною з боку Угорщини наразі є питання про відновлення транзиту російської нафти до країни трубопроводом Дружба, який було пошкоджено російським ракетним ударом 27 січня. Будапешт вважає, що Україна має технічні можливості забезпечити постачання російської нафти, українська влада це заперечує.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан у листі до президента Євроради Антоніу Кошти 26 лютого натякнув на можливість піти на поступки, якщо ЄС офіційно оцінить збитки, завдані нафтопроводу Дружба на території України.

Низка чиновників ЄС вважають, що зобов’язання вирішити проблему з нафтопроводом Дружба дасть можливість розблокувати кредит.

6 березня Орбан знову повторив, що Будапешт буде блокувати надання європейського фінансування Україні у розмірі €90 млрд, доки Київ не відновить постачання російської нафти до Угорщини.

7 березня президент Володимир Зеленський дорікнув ЄС через відсутність прогресу в питаннях 20-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії та репараційного кредиту Україні на суму €90 млрд.