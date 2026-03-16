Ден Йоргенсен, єврокомісар з питань енергетики, констатував, що нафтопровід Дружба зруйнувала РФ, і проблем із постачанням енергоносіїв у зацікавлених країнах немає.

Про це він сказав у Брюсселі в понеділок, 16 березня, за результатами засідання Ради ЄС з енергетичних питань, передає Інтерфакс-Україна.

«Нам також варто почати з нагадування одне одному, чому виникла проблема з цим трубопроводом. Це тому, що Росія його зруйнувала. Не забуваймо про це. Отже, друге питання, звичайно, полягає в тому, що це означає для держав-членів Європейського Союзу щодо безпеки постачання? Знову ж таки, важливо також підкреслити, що немає жодної проблеми безпеки постачання. Існують альтернативні джерела. Сусідні країни допомогли це забезпечити це», — сказав Йоргенсен.

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За його словами, Україні надіслали «дуже чіткий сигнал, що хотіли б побачити терміни, коли ця Дружба знову запрацює». Однак Йоргенсен також підкреслив, що Єврокомісія має намір внести пропозицію щодо заборони імпорту нафти з РФ.

Він нагадав, що наразі діють санкції, але «є дві країни, які мають виключення». Тому Європейська комісія внесе пропозицію, щоб це змінити.

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24 лютого Рада ЄС ухвалила два документи для надання Україні кредиту в розмірі €90 млрд. Однак Будапешт продовжує блокувати третій, пов’язаний із виділенням коштів, який передбачає внесення відповідних змін до довгострокового бюджету Євросоюзу.

Головною перепоною з боку Угорщини наразі є питання про відновлення транзиту російської нафти до країни трубопроводом Дружба, який було пошкоджено російським ракетним ударом 27 січня. Будапешт вважає, що Україна має технічні можливості забезпечити постачання російської нафти. Українська влада це заперечує.

11 березня в Україну прибула група угорських чиновників. Метою поїздки мало стати з’ясування «реального стану» нафтопроводу Дружба.

У МЗС України зазначили, що офіційного статусу в угорців не було і вони заїхали «за загальними правилами для всіх громадян країн Шенгенської зони, користуючись безвізом».

14 березня Орбан заявив, що угорським посадовцям, які приїздили до України для «інспекції пошкоджень» на нафтопроводі Дружба, вдалося «змусити українців рухатися».

16 березня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повторив, що його країна блокуватиме надання Україні кредиту ЄС на €90 млрд і ухвалення 20 пакета санкцій, доки не запрацює нафтопровід Дружба.