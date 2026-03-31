Рішення України не допускати європейських фахівців до інспектування нафтопроводу Дружба , через який російська нафта надходить в Угорщину та Словаччину, спричинило напругу з ЄС і загострило суперечності між країнами союзу.

Про це у вівторок, 31 березня, пише Euractiv.

Деякі дипломати називають таку позицію України «незрозумілою», «загадковою» і «нерозумною».

«Ми не маємо чіткого розуміння, якою є позиція України в цій ситуації», — сказав дипломат ЄС.

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За інформацією, яку отримали в Euractiv, група експертів із країн ЄС під координацією Європейської комісії вже кілька тижнів перебуває в Україні, очікуючи дозволу відвідати місце останнього удару по нафтопроводу. Проте такого дозволу Київ поки не надав, додали там.

Один із дипломатів вважає, що розблокування ситуації з нафтопроводом Дружба було б вигідним для всіх сторін.

«ЄС хоче ухвалити новий пакет санкцій і посилити тиск на Росію, Україні потрібен кредит, а Угорщина та Словаччина критично залежать від постачання нафти і вже використовують резерви або встановлюють подвійні ціни. Єдиний вихід із цього глухого кута — перевірити ситуацію на місці та з’ясувати, що там насправді відбувається», — сказав дипломат.

Частина дипломатів ставиться до позиції України з розумінням, зазначаючи, що в умовах війни складно очікувати від країни готовності ремонтувати об'єкт, який приносить прибутки державі-агресору.

Вони назвали ситуацію «абсурдною», водночас інший співрозмовник наголосив, що йдеться про «країну, яка перебуває у стані війни».

«Ми в ЄС відмовляємося від російського газу та нафти. Альтернативи є. Все, що стосується Дружби, слід розглядати в цьому контексті», — наголосив інший дипломат.

18 березня у коментарі Суспільному один з чиновників ЄС повідомив, що група експертів із різних країн Євросоюзу приїхала до України, щоб оцінити пошкодження на нафтопроводі Дружбі після російської атаки.

Того самого дня речник МЗС України Георгій Тихий наголосив, що питаннями допуску на стратегічні об'єкти опікується Служба безпеки.

Інфографіка: NV

23 березня Європейська правда писала, що іноземні експерти, які 18 березня прибули в Україну для інспекції нафтопроводу Дружба, на той момент перебували в Києві в очікуванні відповідного дозволу.

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12 лютого міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що постачання російської нафти через нафтопровід Дружба було припинено з 27 січня. Він пояснив, що внаслідок російської атаки там виникла сильна пожежа та було серйозно пошкоджено обладнання.

Угорщина і Словаччина не визнали пошкоджень і заявили, шо Україна припинила поставки їм російської нафти нібито з політичних мотивів.

11 березня в Україну прибула група угорських чиновників. Метою поїздки мало стати з’ясування «реального стану» нафтопроводу Дружба. У МЗС України зазначили, що офіційного статусу в чиновників не було і вони заїхали «за загальними правилами для всіх громадян країн Шенгенської зони».

Врешті-решт очільник так званої делегації — державний секретар Міністерства енергетики Угорщини Габор Чепек повідомив, що допуску до нафтопроводу угорці так і не отримали. Проте прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що посадовцям вдалося «змусити українців рухатися».

14 березня голова правління Нафтогазу Сергій Корецький та представники Міністерства закордонних справ України провели брифінг для представників іноземних дипломатичних місій щодо наслідків російських атак на інфраструктуру нафтопроводу Дружба.

