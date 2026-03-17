Президент Володимир Зеленський у листі до керівництва Європейського Союзу повідомив, що Україна може приблизно за півтора місяця відновити роботу перекачувальної станції у Бродах, що відноситься до об'єктів інфраструктури нафтопроводу Дружба .

Про це пише Європейська правда у вівторок, 17 березня, посилаючись на відповідний лист.

Зеленський зазначив, що зупинка насосної станції унеможливлює підтримку необхідного тиску у трубопровідній системі та безпечний транзит нафти.

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Однак, за словами президента, Україна з перших днів після атаки РФ працює над альтернативним технічним рішенням для швидшого відновлення роботи нафтопроводу.

«Ремонтні роботи на обхідній лінії наближаються до завершення. Ми очікуємо, що приблизно за півтора місяця насосна станція у Бродах відновить свою технічну спроможність. Це забезпечить повне відновлення постачань, звичайно, за умови відсутності подальших атак з боку Росії», — написав Зеленський.

Він також зауважив, що, за попередніми технічними оцінками, пошкоджений нафтовий резервуар відновити неможливо, тому Україна розглядає можливість будівництва підземної інфраструктури для зберігання нафти.

Володимир Зеленський надіслав лист до ЄС у відповідь на пропозицію блоку надати Україні технічну підтримку та фінансування для ремонту нафтопроводу Дружба.

«У цьому контексті я вітаю та приймаю вашу пропозицію щодо надання необхідної технічної підтримки та фінансування, щоб завершити ремонтні роботи, а також вивчити довгострокові стійкі рішення», — написав президент.

17 березня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта зробили спільну заяву, в якій зазначили, що ЄС провів інтенсивні переговори з державами-членами та Україною на всіх рівнях з метою відновлення поставок нафти до Угорщини та Словаччини.

«ЄС запропонував Україні технічну підтримку та фінансування. Українська сторона позитивно сприйняла та прийняла цю пропозицію», — наголосили фон дер Ляєн і Кошта.

Лідери ЄС підкреслили, що європейські експерти готові негайно братися до роботи.

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24 лютого Рада ЄС ухвалила два документи для надання Україні кредиту в розмірі €90 млрд. Однак Угорщина продовжує блокувати третій, пов’язаний із виділенням коштів, який передбачає внесення відповідних змін до довгострокового бюджету Євросоюзу.

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Головною перепоною з боку Будапешта наразі є питання про відновлення транзиту російської нафти до країни трубопроводом Дружба, який було пошкоджено російським ракетним ударом 27 січня. Угорщина вважає, що Україна має технічні можливості забезпечити постачання російської нафти. Українська влада це заперечує.

11 березня в Україну прибула група угорських чиновників. Метою поїздки мало стати з’ясування «реального стану» нафтопроводу Дружба. У МЗС України зазначили, що офіційного статусу в угорців не було і вони заїхали «за загальними правилами для всіх громадян країн Шенгенської зони, користуючись безвізом».

14 березня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що посадовцям, які приїздили до України для «інспекції пошкоджень» на нафтопроводі, вдалося "змусити українців рухатися".

16 березня глава МЗС Угорщини Петер Сіярто повторив, що його країна блокуватиме надання Україні кредиту ЄС на €90 млрд і ухвалення 20 пакета санкцій, доки не запрацює нафтопровід Дружба.