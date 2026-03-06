«Україна ультиматумів не приймає», — сказав під час спілкування із журналістами у пʼятницю, 6 березня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Міністр нагадав, що президент України Володимир Зеленський чітко висловився напередодні, зазначивши, що інфраструктура Дружби була атакована Росією.

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Зеленський уточнив, що нафтопровід, серйозно пошкоджений внаслідок російських ударів наприкінці січня, може бути відновлений протягом одного-півтора місяця.

Раніше державний секретар при міністерстві енергетики Угорщини Габор Чепек заявив, що угорський уряд дав Україні три дні на відновлення транзиту російської нафти трубопроводом Дружба і на допуск інспекторів.

26 лютого прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оприлюднив «відкритого листа» президенту України Володимиру Зеленському, в якому, зокрема, закликав негайно відновити роботу нафтопроводу Дружба.

У листі угорський прем'єр звинуватив українського лідера в тому, що протягом чотирьох років він нібито намагається втягнути Угорщину у війну між Україною і Росією. Орбан також стверджує, що Україна, Брюссель і угорська опозиція нібито «координують зусилля зі встановлення проукраїнського уряду в Угорщині».

Крім того, у листі до президента Євроради Антоніу Кошті, Орбан натякнув на можливість відступити в тому разі, якщо ЄС офіційно оцінить збитки, завдані нафтопроводу на території України.

У МЗС України заявили, що двічі викликали угорського дипломата через брехливі тези про нафтопровід Дружба.

Перший віцепрем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що нафтопровід Дружба не працює через пошкодження внутрішнього обладнання після російського удару по нафтоперекачувальній станції Броди.

Напередодні затримання працівників Ощадбанку в Будапешті Орбан заявив, що має намір «силою» домогтися від України відновити роботу Дружби.

«Не буде жодних угод, жодних компромісів», — виступив із погрозами угорський прем'єр. Раніше Угорщина вимагала допуску своїх представників на зруйновані об'єкти нафтопроводу, ставлячи під сумнів заяви української сторони про серйозні пошкодження.