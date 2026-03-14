«Повертається з результатами». Орбан заявив, що угорська група з «перевірки стану» нафтопроводу Дружба домоглась прогресу

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що угорським посадовцям, які приїздили до України нібито для інспекції пошкоджень на нафтопроводі Дружба, вдалося «змусити українців рухатися».

Про це йдеться у дописі Орбана у Facebook у суботу, 14 березня.

Зокрема угорський прем'єр виклав фрагмент розмови з очільником так званої делегації — державним секретарем Міністерства енергетики Габором Чепеком.

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Посадовець повідомив, що в нього була «доволі важка ніч», маючи на увазі масовану атаку РФ на Київ та Київську область. Щодо поїздки угорської групи в Україну, Чепек заявив, що «результати є», хоча допуску до самого нафтопроводу угорці так і не отримали.

Розмова Орбана і Чепека відбулась, коли у Києві розпочинався брифінг компанії Нафтогаз та МЗС України щодо наслідків російських атак на інфраструктуру Дружби. Чепек зауважив, що його група на брифінгу не присутня, адже допуск мають лише посли. За його словами, у зустрічі брав участь посол Угорщини в Україні Антал Хайзер.

«В результаті сьогоднішньої експертної консультації ми будемо знати набагато більше про стан труби», — підсумував Габор Чепек. Орбан на це заявив, що угорська група «змусила українців рухатися».

12 лютого міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що постачання російської нафти через нафтопровід Дружба було припинено з 27 січня — через російську атаку. Внаслідок атаки виникла сильна пожежа та було серйозно пошкоджено обладнання.

Проте Угорщина та Словаччина заявили, шо Україна припинила поставки їм російської нафти нібито з політичних мотивів.

2 березня президент Володимир Зеленський прокоментував заяви Орбана, який до того посилався на супутникові знімки і говорив, шо на Дружбі нібито немає пошкоджень. «Може, він [Орбан] маг і бачить під землею», — сказав тоді Зеленський і зауважив, що був здивований словами Орбана.

11 березня в Україну прибула група угорських чиновників. Метою поїздки мало стати з’ясування «реального стану» нафтопроводу Дружба.

У МЗС України зазначили, що офіційного статусу в угорців не було і вони заїхали «за загальними правилами для всіх громадян країн Шенгенської зони, користуючись безвізом».

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14 березня голова правління Нафтогазу Сергій Корецький та представники Міністерства закордонних справ України провели брифінг для представників іноземних дипломатичних місій щодо наслідків російських атак на інфраструктуру нафтопроводу Дружба. За інформацією Корецького, участь у брифінгу взяли представники 31 держави.