В Угорщині заявили, що до України вирушила офіційна делегація, щоб з’ясувати стан нафтопроводу Дружба

Державний секретар Міністерства енергетики Угорщини Габор Чепек на кордоні з Україною, 11 березня 2026 року (Фото: Czepek Gábor / Facebook)

До України вирушили представники угорського уряду на чолі з державним секретарем Міністерства енергетики Габором Чепеком, щоб провести переговори з українськими чиновниками у Києві та з’ясувати стан нафтопроводу Дружба . Про це Чепек повідомив на прикордонному пропускному пункті у середу, 11 березня, пише Європейська правда.

За його словами, угорська делегація планує провести переговори не тільки з українським урядом, але й із представником Європейської комісії щодо відновлення нафтопроводу Дружба. У своєму зверненні угорський чиновник посилався на енергетичну ситуацію, спричинену війною на Близькому Сході.

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Чепек також заявив, що завданням делегації є з’ясування стану трубопроводу та створення умов для відновлення його роботи.

Оновлено о 14:26. Речник МЗС України Георгій Тихий підтвердив журналістам, що вранці 11 березня на територію України заїхала група громадян Угорщини, прибувши за загальними правилами для всіх громадян країн Шенгенської зони. Він підкреслив, що вказана група осіб не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей в Україні, тож її «некоректно називати делегацією».

Окрім держсекретаря Міненерго Угорщини, до України вирушили фахівець нафтової промисловості, державний керівник і аналітик енергетичного ринку. Перед візитом угорська делегація провела переговори у Братиславі з представниками словацького енергетичного ринку та уряду, заявив Чепек.

26 лютого прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оприлюднив «відкритого листа» президенту України Володимиру Зеленському, в якому, зокрема, закликав негайно відновити роботу нафтопроводу Дружба.

У листі угорський прем'єр звинуватив українського лідера в тому, що протягом чотирьох років він нібито намагається втягнути Угорщину у війну між Україною і Росією. Орбан також стверджує, що Україна, Брюссель і угорська опозиція нібито «координують зусилля зі встановлення проукраїнського уряду в Угорщині».

6 березня Габор Чепек заявив, що угорський уряд дав Україні три дні на відновлення транзиту російської нафти і на допуск інспекторів.

Перший віцепрем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що нафтопровід Дружба не працює через пошкодження внутрішнього обладнання після російського удару по нафтоперекачувальній станції Броди.

Орбан неодноразово погрожував Україні заблокувати нові рішення ЄС щодо фінансової підтримки та санкцій, якщо Київ не відновить роботу Дружби. 10 березня в угорському уряді висунули новий ультиматум, заявивши, що Будапешт не поверне викрадені в інкасаторів Ощадбанку гроші, поки Україна не відновить роботу нафтопроводу.